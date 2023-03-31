【高盛推介】京東、阿里見近期新高 輪證好淡部署
2023年03月31日 11:04
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：早前有報道指京東集團擬議分拆京東產發、京東工業，日前京東則在公告中表示，京東產發、京東工業已於本今3月30日通過其聯席保薦人向香港聯交所提交上市申請表格。京東周四(30日)突破160港元水平，升約2.6%，周五(31日)早段繼續上升。開市隨即突破170元水平，最高見176.3元，突破3周高位。現報175.3元，升約7.4%，目前為連續第4日上升，累計至今升近15%。
日前阿里巴巴主席向全體員工發信宣布啟動組織變革，成立6大業務集團，各業務具備條件可獨立融資及上市。阿里周四升約2.5%，周五早段繼續上升。開市隨即突破100元關口，最高見102元，創1個月新高。現報101.3元，升約4.5%。
觀察個股輪證資金流向，京東好倉於本周一至本周三共錄得約270萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約30萬元。
阿里方面，淡倉於本周三錄得約340萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
京東購14993，行使價180元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
京東牛55457，收回價130元，行使價127.2元，換股比率500，槓桿比率3.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
京東沽27953，行使價146.98元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.7倍，低面值、低街貨。
京東熊53870，收回價200元，行使價202.8元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好阿里，認購證方面的中年期選擇可留意低街貨阿里購(14306)。低面值選擇可留意低街貨阿里購(14072)。貼價選擇可留意低街貨阿里購(15017)。牛證方面可留意阿里牛(57152)，與現價有約20元收回距離。
阿里購14306，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿4.5倍，中年期、5隻相近條款產品中最高槓桿。
阿里購14072，行使價120元，2023年8月23日到期，實際槓桿5.4倍，低面值、低街貨。
阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。
阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率4.3倍，近20元收回距離牛證。
投資者如看淡阿里，認沽證方面的貼價選擇可留意低街貨阿里沽(11929)。高槓桿選擇可留意屬行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿的阿里沽(11850)。熊證方面可留意阿里熊(53165)，與現價有約10元收回距離。
阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.9倍，行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿。
阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比10.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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