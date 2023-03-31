【高盛推介】騰訊高開低走 北水積極連日買入
2023年03月31日 11:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(30日)微升不足0.1%，周五(31日)開市隨即突破390港元水平，早段最高見394元後升幅收窄，目前更倒跌。現報384.8元，微跌不足0.1%。騰訊正式發布AI智能創作助手「騰訊智影」，向使用者提供「人」、「聲」和「影」三個方面的能力，使內容創作更簡單高效。此外，騰訊高級執行副總裁湯道生表示，騰訊正在研發類似ChatGPT的聊天機械人。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周四獲資金轉向流入，有約80萬元。淡倉於本周二錄得約1,300萬元資金流入後，本周三及周四獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見北水於周四繼續買入騰訊，錄得約2.2億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意騰訊購(12951)。中年期選擇可留意價外騰訊購(12131)。貼價選擇可留意騰訊購(13514)。牛證方面可留意騰訊牛(58205)，與現價有約25元收回距離。
騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿。
騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.3倍，中年期、價外。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。
騰訊牛58205，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意騰訊沽(13644)。貼價選擇可留意騰訊沽(12770)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(51766)，遠熊選擇可留意騰訊熊(69138)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿。
騰訊沽12770，行使價350.17元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
騰訊熊51766，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊69138，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，近35元收回距離遠熊。
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