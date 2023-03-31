差估署：明年寫字樓落成量料較去年大降近7成

據《香港物業報告2023》的初步統計數字，2023年本港寫字樓預測落成量將下降至約287.4萬方呎，而2024年則進一步大跌約60.3%至約114.1萬方呎，今、明兩年分別較2022年的約378.15萬方呎的23年高位，大幅減少約24%及69.8%。

今年甲級寫字樓落成量將佔約270.18萬方呎，當中，佔約38%和25%的預計供應量分別來自深水埗和港島中西區。而2024年甲廈供應量將有約93.65萬方呎，主要來自觀塘，佔預計供應量約49%。

至於2022年商廈落成量，主要分布在九龍城、觀塘和港島東區。期間寫字樓整體使用量回升至約20.45萬方呎正吸納量，為連續兩年負吸納量後首現，當中，甲級寫字樓使用量錄得約45.2萬方呎正吸納量。

另外，2022年整體寫字樓空置率上升至約14.4%，較2021增加約2.1個百分點，空置量約為2,002.14萬方呎，其中，空置率為1998年錄得約15.3%後的約24年最高。至於，甲級商廈空置更高約15.1%，以分區計，除中區錄得約8.7%的較低空置率外，所有分區的甲級寫字樓均錄得雙位數的空置率。

報告指出，受地緣政治緊張局勢升溫，以及2022年上半年第五波本地疫情爆發，令同年大部分時間的經濟前景變得黯淡，帶來市場的不確定性及導致寫字樓需求受壓。去年第四季商廈售價較2021年同期跌約3%，當中，甲廈跌幅約4.9%。而整體寫字樓租金亦按年同期挫約2.4%，甲廈則跌租約2.6%。