工行：內房信貸佔比低風險可控　料今年能逐步化解

他指，該行資產質量保持穩定，整體不良率為0.98%；其中內房不良率為6.14%，較2021年底上升1.35個百分點。他同時強調，工行的不良貸款認定標準較為謹慎，內房不良情況亦已得到全面反映，並有充足撥備，能覆蓋損失及風險。展望今年，他認為隨着內地經濟復甦加快，「金融16條」、「保交樓」等相關措施落實，預期房地產行業的風險將能逐步得至化解。

信貸投放方面，副行長張文武指去年工行的貸款增長較快，2022年累計向實體經濟提供超過6.4萬億元資金，創歷史新高。今年將繼續推動信貸穩健增款，為實體經濟提供支持，致力達至普惠金融，並加大對農村的支持。

工行去年淨息差收窄19個點子，行長廖林認為，淨息差收窄為行業整體情況，而該行收窄幅度與行業一致。他解釋，市場利率整體下跌，同時按揭需求較往年減弱等因素；同時客戶存款偏好變化較大、定期的結構和比例大幅攀升，加大銀行負債。廖坦言，今年淨息差反彈有一定壓力，預計仍將保持收窄態勢，要在資產負債端協同發力。