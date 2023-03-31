工行：內房信貸佔比低風險可控 料今年能逐步化解
2023年03月31日 12:39
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廖林(中)、張文武(右)
工商銀行(01398)副行長王景武業績發布會上表示，房地產貸款質量為該行風險管控的重點之一，去年房企相關的不良率有所上升；但其貸款佔比較低，認為風險整體可控，不會對工行的資產質量產生影響。截至2022年底，按各行業分布，工行的境內房地產業貸款餘額7,248億元人民幣(下同)，佔各項貸款餘額的3.12%。
他指，該行資產質量保持穩定，整體不良率為0.98%；其中內房不良率為6.14%，較2021年底上升1.35個百分點。他同時強調，工行的不良貸款認定標準較為謹慎，內房不良情況亦已得到全面反映，並有充足撥備，能覆蓋損失及風險。展望今年，他認為隨着內地經濟復甦加快，「金融16條」、「保交樓」等相關措施落實，預期房地產行業的風險將能逐步得至化解。
信貸投放方面，副行長張文武指去年工行的貸款增長較快，2022年累計向實體經濟提供超過6.4萬億元資金，創歷史新高。今年將繼續推動信貸穩健增款，為實體經濟提供支持，致力達至普惠金融，並加大對農村的支持。
工行去年淨息差收窄19個點子，行長廖林認為，淨息差收窄為行業整體情況，而該行收窄幅度與行業一致。他解釋，市場利率整體下跌，同時按揭需求較往年減弱等因素；同時客戶存款偏好變化較大、定期的結構和比例大幅攀升，加大銀行負債。廖坦言，今年淨息差反彈有一定壓力，預計仍將保持收窄態勢，要在資產負債端協同發力。