港府今日就引入公司遷冊制諮詢　許正宇：現在是適當時機

財政司司長在《財政預算案》中宣布引入公司遷冊制度，便利非香港企業遷冊來港，善用香港的優良營商條件和專業服務。財經事務及庫務局局長許正宇表示，自本月起已陸續約見主要持份者包括商會、專業團體以及相關法定諮詢組織等說明構思，並聽取他們的專業意見。財庫局會在今天(31日)公布相關文件供公眾閱覽，歡迎公眾在及後兩個月內，就引入公司遷冊制度提出想法或建議。

許認為，現在是適當時機，為香港設立一套可廣泛適用的公司遷冊制度。設立公司遷冊制度之後，有意落戶香港的外地公司，將無須再透過複雜和昂貴的清盤程序或法院核准的安排計劃，便能無縫地把公司成立的所在地遷至香港。現時提出引入公司遷冊制度，正可順應市場需求，為公司遷冊來港提供一條快速連接道，促成他們的遷冊決定。

為了令更多公司受惠於建議的遷冊制度，他指原則上會盡量擴大機制的適用範圍，使之適用於不同地區、類型和規模的公司。公司註冊處處長將會負責審批公司遷冊申請個案，考慮公司是否符合有關誠信、公司成員和債權人保障、償付能力等具體要求，以確保遷冊來港的公司信譽良好。保證遷冊公司的法人身分可順利遷移來港的同時，當局也會清楚訂明遷入公司在原來成立為法團所在地和香港的稅務責任如何過渡，為公司預計所涉的稅務變更提供明確性。