長汽：今年銷售目標160萬輛　新能源車滲透率料達40%

被問到去年第四季純利及營業收入均按年下跌，財務總監李紅栓表示，主因第四季開始庫存調整，不想再有老車庫存資源，加上定下全面轉型新能源車目標，是導致期內業績下跌的原因。

集團今年銷售預期目標為160萬輛，料新能源汽車達到40%的滲透率，李強調，相關預測已計入內地去年取消新能源汽車補貼的因素。

至於內地今年車市出現價格戰，她指對集團的技術迭代、品牌創新等無影響，但集團會基於市場競爭定價，利用品牌優勢突圍，今年亦會有序推車，其中新車型「哈弗A07/B07」將會在今年5月推出市場，並料「歐拉」應會較去年有所增長，而「哈弗」則佔較大基盤。海外銷售方面，目標則為25萬輛，換言之會較去年的17萬銷量為高，並將加速歐盟布局，美國市場則研究中，不會有太大拓展。

至於自俄烏戰事爆發以來，歐洲車廠相繼撤出俄羅斯市場，李指出，集團沒有收購相關歐洲在俄車廠的計劃，同時沒有在俄增資的考慮；亦不會透露俄羅斯的產銷佔集團海外市場的比例，原因是市場的不確定性仍很大。

晶片荒問題方面，她指由於集團早在去年經已着手解決及重新資源配置，所以今年「問題已經不存在」，今年初已完成基於全年銷量預測所作的晶片鎖單。而原材料碳酸鋰價回落，她則指會「逐步讓利予用戶」，同時海運及供應鏈問題對集團影響亦不大。