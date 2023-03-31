Netflix重組電影業務兼裁員　減少每年產量

外媒報道，將於4月18日公布第一季業績的Netflix周四(30日)表示，正在重組電影部門，以減少每年製作的電影數量，以及集中決策。

Netflix將合併製作小型及中型電影部門，將會進行少量裁員，兩名最有經驗的管理人員將離職。Lisa Nishimura曾帶領Netflix進入喜劇及原創紀錄片領域，在公司工作15年後將離職，她目前負責紀錄片和低成本製作的電影。Netflix副總裁Ian Bricke也將在任職10多年後離開。

電影主管Scott Stuber正試圖縮減公司產出，以確保更多高質量作品。Netflix最近發布的原創電影比美國荷里活任何其他公司都多，每年生產50多個項目。

Netflix之前增加員工以提高產量，創建多個部門，負責不同價位的電影。獨立電影部門製作預算較少的電影(通常為3,000萬美元或更少)，另一部門製作中等成本的電影(約3,000萬至8,000萬美元之間)，還有一個部門製作大預算的電影。這些不同部門以相對自主方式運作，合乎Netflix的分散決策文化，高管們往往有權同意製作一部電影，而毋須向上級匯報。不過，Stuber現時正集中更多決策權，並試圖讓更多高管合作。

Netflix裁員預示整個電影及電視領域的裁員年，行業一直削減成本，以應對傳統電視觀眾流失，以及投資者要求提高流媒體盈利能力的壓力。