規模拍住嘉湖！粉嶺農地申建35幢住宅　提供14325伙

北部都會區具有發展潛力，再有發展商計劃於區內拓展住宅項目，粉嶺坪輋一幅大型農地及綠化用地，向城市規劃委員會申請作分層住宅發展，提供14,325個單位，規模接近天水圍嘉湖山莊。

該幅土地位於下山雞乙村以南，東面為坪輋路，佔地約182萬方呎，包括約229,600方呎政府土地，申請人要求改劃為住宅(甲類)及住宅(甲類)1用途，擬議地積比率4.31倍，計劃興建35幢樓高30至42層分層住宅，住宅樓面約6,938,926方呎，另設3幢4高非住宅建築物，作零售、社福設施及學校等用途，涉及面積約320,773方呎。

申請人指出，項目主要分為兩個階段發展，其中第一階段位於地盤東面，涉及6幢分層住宅，該範圍將提一個約23,681方呎有蓋停車處，並設有約32,293方呎商業面積，以及一個淨作業樓面面積約3,262方呎的長者鄰舍中心。而餘下發展階段亦會提供同類設施，並預留兩幅用地作學校用途。

申請人續指，擬議申請符合規劃和發展方向，配合北部都會區長遠發展，可緩解住房短缺問題，並促進周邊城郊地區轉型。