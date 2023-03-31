瑞銀：中證監新措施為境內企業於境外上市「鋪平道路」

中國證監會上月發布的《境內企業境外發行證券及上市管理試行辦法》和5項配套指引周五(31日)實施，瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹表示，備案制新規的實施，將讓境內企業境外上市計劃進入一個更規範階段，形容為「鋪平道路」，並降低資本市場的監管不確定性，同時進一步為跨境監管合作機制進行了鋪墊。

她指出，落實境內企業境外上市的流程要求，釐清了中介機構責任及明確監管跨部門合作的責任。對於企業而言，新規統一對境內企業境外直接及間接上市的活動實施備案管理，簡化原H股企業的境外上市程序，不但明確監管部門更好支援企業依法合規到境外上市的態度，也掃清審批程式的不確定性，進一步穩固企業走向境外資本市場的信心。

對於投行而言，她認為，境外投行在協助境內企業境外上市時，將依照新規切實按照監管要求履行投行的責任和義務，降低境外專案發行的監管不確定性，能夠更好的為境內發行人提供境外融資服務，相信備案制新規的實施將繼續推動資本市場積極發展與對外開放，進一步調動企業資本市場活動的活力，讓資本市場蓬勃及有序發展。

《管理試行辦法》共6章35條，主要內容包括完善監管制度、明確備案要求、加強監管協同、明確法律責任等。中國證券監督管理委員會表示，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，境外上市備案管理制度規則的發佈實施，將更好支援企業依法合規到境外上市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。