朗屏雨後累售139伙　視乎市況部署第三輪銷售

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周五(31日)公布自本月中展開銷售至今，已售出139伙，總成交金額逾8.4億元。星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，會視乎市況部署第三輪銷售。

他續指，相當滿意該盤的銷情，客源分布上有六成來自屯門、元朗及天水圍等地區，其餘來自全港各區。他透露，接下來會為買家或準買家籌備多場工作坊，包括邀請顧問講解都市農莊、藝術體驗、品酒班等。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目現時的平均成交呎價近1.5萬元，早前的銷售中亦錄得一組大手買家，斥資約1,100萬元購入兩伙。樓盤的特色戶將留待現樓推出，計劃以招標形式發售。

該盤夥同美聯物業推出全新置業優惠吸客。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，即日起至4月10日，透過該行購入項目單位的首6名買家，可獲贈港鐵「四通八達」交通月票，每個優惠價值約1萬元。

布少明續指，本月一手市場交投活躍，料連同今日成交計，可達2,100宗。展望4月，估計有10個新盤有機會登場，啟德區佔3個為最多。