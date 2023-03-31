比特幣挫逾1%　道指期貨跌24點

美匯指數報102.40；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報；美元兌日圓報133.20；歐元處1.0877；英鎊報1.2360。金價報1,977.13美元。油價跌0.8%，布油報77.95美元，紐油處73.90美元。比特幣跌1.27%至27,797美元。道指期貨跌24點。

焦點數據：

16:30 香港2月零售銷售

17:00 歐元區2月失業率

17:00 歐元區3月消費物價指數

20:00 巴西2月失業率

20:30 美國2月核心個人消費支出平減指數

20:30 美國2月個人消費

20:30 美國2月個人所得

20:30 加拿大1月國內生產總值

21:45 美國3月芝加哥採購經理指數

22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數

-阿里旗下菜鳥傳年底來港上市，估值達1,560億。

-京東產發及京東工業分拆上市，傳各自集資78億。

-大摩指京東藉分拆業務，可從子公司釋放更多價值。

-騰訊確認正研發類ChatGPT聊天機械人，股價升近2%。

-TVB夥淘寶直播第二場活動，GMV衝破7,320萬人民幣。

-港府今日就引入公司遷冊制諮詢，許正宇：現在是適當時機。

-美團據報計劃推「美團企業版」，下月中發布。

-工行：內房信貸佔比低風險可控，料今年能逐步化解。

-中國生物製藥去年純利大跌82%。

●中國3月官方製造業採購經理指數(PMI)為51.9，勝預期，滬深兩市向好，其中滬綜指全日升11點或0.36%，報3,272點，成交3,966.89億元人民幣。板塊方面，傳媒娛樂股領漲3.6%，生物製藥股升1.6%。

香港樓市：

●差估署：明年寫字樓落成量料較去年大降近7成。

●規模拍住嘉湖！粉嶺農地申建35幢住宅，提供14,325伙。

中國經濟：

●內地3月官方製造業PMI報51.9，勝預期。

外地經濟：

●《沽注一擲》現實主角認錯判美股形勢 恭喜逢低買入股民。

●世銀上調今年東亞和太平洋發展中經濟體增長預測。

美國銀行危機：

●白宮籲對中型銀行加強監管 提高壓測次數及增流動性要求。

企業消息：

●維珍軌道將停運及裁減85%員工，盤後狂插逾4成。

●美串流平台Roku第二輪裁員，削減200個職位。

●Netflix重組電影業務兼裁員，減少每年產量。

●Meta回應客戶要求，新推廣告展示系統，與有害內容「保持距離」。