【收市開Show】港股4月有咩揀股策略？聽專家分析...
2023年03月31日 16:18
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港股在3月最後一個交易日虎頭蛇尾，最多曾升412點，但其後升幅收窄，收市僅升90點，不過已錄4連升，累升832點。以3月份計，恒指進帳614點，而今年第一季則升618點。港股進入第二季，有何部署策略？4月有何板塊值得留意？今晚美國尚有重要數據公布，市場預期2月個人消費支出指數(PCE)數據約4.7%水平，將如何左右息口及環球股市走勢？
繼阿里巴巴(09988)提出重組業務，最新有外媒報道阿里旗下物流企業菜鳥將準備來港IPO，最快年底來港上市，當前估值超過200億美元。消息刺激阿里重返紅底股行列。菜鳥回應查詢時亦指，目前尚無明確規劃和時間表。阿里上望空間仲有幾大？
京東集團(09618)公布擬分拆京東工業及京東產發在港上市，據報分別計劃在港集資約10億美元。京東指分拆對兩間公司都有利，可使投資者更好地評估公司。京東分柝旗下業務早有先例，包括京東健康(06618)及京東物流(02618)等，對收窄控股公司折讓有幾大幫助？
多間大型內銀昨日公布去年業績，其中以農行(01288)盈利增速7.5%跑贏，而工行(01398)則包尾，盈利僅升3.49%。去年內地多次壓低貸款市場報價利率(LPR)，不利內銀淨息差，普遍大行淨息差收窄。今年情況又如何？資產質素有無望提升？
中銀香港(02388)績後捱沽，收跌3.7%。中銀去年純利升17.8%，增速是2016年以來最快，惟市場仍唔收貨。中銀不良貸款率為0.53%，按年上升0.26個百分點；全年貸款及其他帳項減值準備淨撥備，按年增29.5%至25.5億元；撥備總額150億元，資產質素有待改善？
滙豐控股(00005)本月中收購陷破產矽谷銀行的英國分行，當時惹來市場憂慮，不過行政總裁祈耀年受訪指，交易更令市場知悉集團發展新科技公司客戶的決心，最近已有數以十億美元計企業存款，由矽谷銀行流入滙豐戶口。滙控股價可否重拾升勢？
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