【收市開Show】港股4月有咩揀股策略？聽專家分析...

港股在3月最後一個交易日虎頭蛇尾，最多曾升412點，但其後升幅收窄，收市僅升90點，不過已錄4連升，累升832點。以3月份計，恒指進帳614點，而今年第一季則升618點。港股進入第二季，有何部署策略？4月有何板塊值得留意？今晚美國尚有重要數據公布，市場預期2月個人消費支出指數(PCE)數據約4.7%水平，將如何左右息口及環球股市走勢？

《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道