大新銀行集團信貸減值按年飆逾倍　CEO：去年經濟環境一般

他又謂，企業業務及投資信心還沒完全恢復，今年第一季貸款需求好於去年，但並非有明顯改善，但預期貸款需求下半年有好轉。

該行會繼續調整存款及賺息資產組合，以穩定淨息差；若息率維持向上，則淨息差下半年有機會微升。王祖興又說，集團本身沒有投資硅谷銀行(SVB)或額外一級資本(AT1)債券；過去發行AT1債亦只向母公司發行，另該行未來兩年沒有打算發行有關債券。

值得留意的是，大新去年為重慶銀行投資作出的減值準備大增1.32倍至16.83億元，管理層解釋，是因應最新經濟環境發展，修訂用於減值評估模式的若干參數所致，重申，這並非現金支出，對銀行資本充足率及現金流沒有影響，也不反映聯營公司盈利。

大新銀行一月宣布與永明金融達成15年香港獨家銀保合作協議，王氏稱，雙方目標年中投入運作，此後永明支付之費用料開始入帳；收入貢獻則視乎客戶需求。