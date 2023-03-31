華為去年少賺68%　續加大研發投入

中國電訊設備商華為發表2022年年度報告，全球銷售收入6,423億元人民幣(下同)，淨利潤下滑68.7%至356億元。展望未來，華為將加大研發投入，2022年研發投入達到1,615億元，佔全年收入的25.1%，而10年累計投入的研發費用逾9,773億元。

輪值董事長徐直軍表示，回顧2022年，嚴峻的外部環境和非市場因素，繼續影響着公司經營。首席財務官孟晚舟表示，2022年經營依然面臨較大壓力，業績符合預期。2022年末，華為的資產負債率為58.9%，淨現金餘額1,763億元，近萬億元的總資產規模中，現金、短期投資、運營資產等高流動性資產構成了資產的主體部分。

2022年華為在運營商業務領域實現銷售收入2,840億元，華為企業業務實現銷售收入1,332億元，終端業務實現銷售收入2,145億元。

徐直軍強調，2023年是華為生存與發展的關鍵之年。公司面臨的壓力無疑是巨大，但也有增長機會、有產業組合韌性、有差異化優勢、有客戶和夥伴的信任和敢於壓強式投入。因此，公司有信心戰勝艱難困苦，實現持續生存和發展。