金管局：2月港元存款跌1.1%　首兩月升1.3%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額繼2023年1月份上升1.3%後，在2月份下跌1.6%。其中港元存款及外幣存款在2月份分別下跌1.1%及2.1%，主要反映企業資金流動。

2023年首兩個月，存款總額下跌0.3%，港元存款則上升1.3%。香港人民幣存款在2月份下跌2.8%，於2月底為8,135億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為7,477‍‍億元人民幣，而1月份為6,152億元人民幣。

2月份貸款與墊款總額下跌0.6%，2023年首兩個月則上升0.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款在2月份分別下跌0.5%及0.9%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由1月底的86.8%，上升至2月底的88.4%。

2月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌1.2%，與去年同期比較則均微升0.1%。2月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.6%，與去年同期比較下跌20.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於2月份均下跌1.7%，與去年同期比較，M2及M3均沒有明顯變動。