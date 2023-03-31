美時醫療香港生產基地開幕　展示香港創新製造成果

【特約報道】香港科技園公司於2021年把工業邨重新定位為創新園，以創新製造為發展方向，逐步邁向以科技帶動工業，推動在香港研發、設計和製造，助本港工業蓬勃發展。港產醫療設備企業美時醫療(Time Medical)於大埔創新園醫療用品製造中心(MARS)的香港生產基地日前正式開幕，展示「由研發到創新製造」的成果，為全球帶來香港設計和製造的醫學影像解決方案。目前，美時醫療的產品已在全球16個國家和地區、逾500間醫療機構使用，其中在內地民營醫院的磁力共振市場佔領導地位。

MARS坐落於大埔創新園，以推動香港「新型工業化」為目標，專為在生產周期各階段對精準度、衞生程序及質量均有要求的產品而設。美時醫療進駐這裏設立香港首個大型醫療儀器生產設施，亦是大灣區及東南亞最具規模的磁力共振系統生產基地，專門開發及生產高增值兒科和乳腺專用超導磁力共振系統產品。

美時醫療首席執行官兼創始人馬啓元博士憶述當日為生產基地選址時，內地多個省市及美國紐約市也有聯繫他們，但同時亦聽到香港準備建立國際創科中心，發展創新經濟這些振奮港人的好消息，公司最終決定在香港建立兒科事業部和生產基地。公司首席運營官及創始人楊思敏補充，公司在科技園公司的幫助下，不用半年成功進駐新生產基地，可以很快建立生產線並專注在品質控制上。

●科技園：創新科技是香港未來經濟發展方向

香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士表示，初創公司擅長於技術研發以及如何把產品做好，但對於基本的廠房設置，一般會因欠缺經驗而要花上較多時間和資源。科技園公司看到初創公司這個痛點，提供已具備水電等基本設施的廠房，減省初創公司自行設置廠房所需要的機會成本，讓它們進駐後可以在更短時間內建立生產線，進行運作。

姚續指，創新科技是香港未來經濟發展的方向，亦是香港經濟增長其中一個動力，中央與港府的方向都是一致的。科技園公司去年踏入成立20周年的里程碑，由20年前大部分人對在香港進行科研存疑，到目前科學園內有逾千間科創公司，成功建立科創氛圍，期待香港未來誕生更多高質量的科創公司，說好香港故事。

●主力生產兒科專用機NEONA

香港匯聚先進技術和人才，擁有良好的物流及生產配套。美時醫療的全新生產基地佔地約3萬平方呎，目前設有4條生產線，將主力生產全球首創用於兒科的超導磁力共振系統─NEONA，並計劃在下階段擴大生產線一倍。

NEONA由美時醫療香港工程團隊在科學園自主研究開發，是首台「香港創新、設計和製造」的高端醫療儀器，將銷往內地、歐美、東南亞等地的醫療機構，力爭在國際醫療市場上打造成為香港品牌。該系統已於今年2月獲美國食品及藥物管理局(FDA)註冊認可。

目前，美時醫療的產品已在全球16個國家和地區、逾500間醫療機構使用，其中在內地民營醫院的磁力共振市場佔領導地位。