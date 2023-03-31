華為：由制裁中實現自強 不會坐以待斃

中美科技角力沒完沒了，中國電訊設備製造商華為輪值董事長徐直軍直言，中國半導體產業面對不斷制裁，認為中國的半導體不會坐以待斃，集團支持所有「自救、自強、自立」的行動，相信會從制裁中實現自強。

他指，集團和合作夥伴共同解決14納米以上的電動設計自動化(EDA)的工作，即任何國產半導體企業都可以利用國產EDA工具設計14納米以上的晶片。

他指出，華為的供應鏈業務早在2012年已有後備計劃，只是在2019年被制裁後才曝光，強調旗下產品不會只依賴單一供應商或地區，以確保交付能力，而確保業務的可持續性亦是集團的策略。

集團周五(31日)內部文件重申不造車，有效期5年，徐氏指，集團所有文件最快有效期是5年，「5年之後會再發個5年，10年後再發5年文件」，強調「華為不造車，也沒有任何品牌的車」，同時禁止華為品牌出現在汽車品牌前面或作為汽車品牌，只會協助車企造車，作為零部件供應商。

他提到，基於美國制裁，只容許集團採購4G晶片，所以集團只能生產4G手機，而5G手機仍要等美國批准晶片採購，但強調在產品創新有進步，例如在折疊屏幕、產品體驗。