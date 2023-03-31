換樓客低市價購屯門移民盤　三房呎售9110元

換樓客心急入市，有買家沽出自住單位後第二日，即以523.8萬元購入屯門慧豐園三房移民盤，屬低市價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李百達表示，鰂魚涌太古城3月共錄16宗買賣，屋苑海棠閣中層E室，實用面積約922方呎，套三房間隔，開價約1,750萬元，議價後以1,680萬元易手，呎價約18,221元，新買家為用家。

●美聯盧浩指， 銅鑼灣雋琚中低層C室，實用面積約440方呎，兩房間隔，原業主最近叫價約1,100萬元，議價後以958萬元承接單位，呎價約21,773元，新買家購入作自用，原業主於2015年2月以約878.4萬元購入，帳面獲利約79.6萬元，升值約9%。

●世紀21怡和尹美嫦表示，香港仔居屋鴻福苑A座高層5室，實用面積約407方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先開價360萬元，放盤1個月，獲綠表上車客洽購，累減25萬元或約6.9%，以335萬元易手，呎價約8,231元。

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九龍區

●中原洪金興稱，茶果嶺麗港城3月錄約14宗買賣，按月挫近五成，成交包括27座低層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價700萬元，最新獲用家以680萬元承接，呎價約13,027元。

●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣曉暉花園3座中層G室，實用面積約464方呎，兩房設計，以630萬元成交，呎價約13,578元，單位放盤一個半月，原先叫價650萬元，最終減價20萬成交，減幅約3%。

●中原任展雄指，長沙灣居屋麗翠苑3月錄約11宗買賣，其中4座低層11室，實用面積約287方呎，開放式間隔，未補價第二市場叫價340萬元，議價後綠表價售308萬元，低估價20萬元，原業主於2019年9月以約166萬元入市，約3年半帳面獲利142萬元。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨3月最終錄得29宗買賣，按月急跌約45%，屋苑6期恆柏道15號中層D室，實用面積約518方呎，兩房間隔，望內園景，最初開價700萬元，議價後減至678萬元成交，呎價約13,089元。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨首季錄約122宗買賣，按季增超過41%，屋苑1期百老匯街23號中低層C室，實用面積約690呎，原則兩房，望內園景，於2021年4月開價980萬元放售，放盤接近2年時間，累減262萬元，以718萬易手，呎價約10,406元。

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新界區

●祥益邱家邦表示，屯門慧豐園2座中層A室，實用面積約575方呎，三房間隔，原業主已經移民，因此增加議幅，累積減價達36.2萬元，區內換樓客沽出原居所後，第二天即以523.8萬元購入上址作自住，呎價約9,110元，屬低市價成交。

●祥益陳阿麗稱，屯門居屋悅湖山莊14座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，獲區內首置客。見屋苑鄰近家人，方便互相照應，加上原業主增加議幅，累積減價12萬元，已補價自由市場以408萬元購入上址自用，呎價約9,466元。

●中原陳智生指，屯門區3月錄約200宗二手買賣，與上月約210宗相若，邁亞美海灣2座高層H室，實用面積約403方呎，兩房間隔，享部分避風塘海景，最初開價520萬元，本月減價至460萬元，最終以448萬元沽出，呎價約11,117元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣盈翠半島12座中層F室，實用面積約772方呎，套三房間隔，以1,500萬元成交，呎價約19,430元，3月份青衣區的二手成交量已達約71宗，當中以盈翠半島表現最佳錄約14宗。

●美聯何振榮稱，荃灣海之戀．愛炫美2B座低層B室，實用面積約518方呎，兩房設計，擁永久海景，新買家為區外家庭客，議價82萬元，終以918萬元成交，呎價約17,722元，原業主於2017年以約804.2萬元購入，持貨逾5年帳面獲利113.8萬元。

●中原王勤學稱，元朗區3月累錄約123宗二手買賣，連續兩個月突破百宗，尚悅7座中高層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔，開價498萬元，新近以489萬元易手，呎價約13,697元，原業主於2016年9月以368萬元買入，持貨約7年帳面升值約33%。

●中原劉德興表示，粉嶺碧湖花園3月暫錄約兩宗買賣，屋苑8座中層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，放盤時開價約530萬元，議價後以520萬元易手，呎價約11,791元，新買家為用家。

●中原趙愛蓮指，大埔居屋逸雅苑B座高層5室，實用面積約385方呎，兩房間隔，去年9月於已補價自由市場開價約460萬元，近日減至420萬元，日前議價後以419萬元沽出，呎價約10,883元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城10座低層B室，實用面積約451方呎，單位放盤3個月，原先開價630萬元，累減95萬元，減幅達約15%，終以535萬元成交，呎價約11,863元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒1座低層H室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望街景，單位放盤半年，原先叫價780萬元，累減126.2萬元，終以653.8萬元成交，減幅約16.2%，呎價約16,304元。

●美聯廖粕光稱，沙田御龍山3月已錄10宗買賣，該盤7座室中層A室，實用面積約1,012方呎，套三房連工人房間隔，新買家為區內換樓客，以1,980萬元購入，呎價約19,565元，原業主於2017年6月以約1,840萬元購入，期內物業帳面上升近8%。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區3月錄約147宗二手買賣，按月下跌約29%，沙田曉翠山莊9座中層D室，實用面積約817方呎，套三房間隔，放盤時叫價約1,120萬元，日前議價後連車位以1,000萬元易手，呎價約12,240元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋富寶花園11座低層J室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望樓景，放盤1年，未補價第二市場叫價330萬元，減價30萬元，減幅約9.1%，以300萬元沽售，呎價約6,224元。

●美聯黃麗指，將軍澳日出康城領凱11座左翼高層C室，實用面積約1,005方呎，四房間隔，獲區內客以1,200萬元承接作自住用途，呎價約11,940元，原業主於2011年9月以830萬元購入，持貨逾11年帳面獲利370萬元，單位升值約44%。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳蔚藍灣畔7座高層B室，實用面積約950方呎，套三房連工人套房及儲物室間隔，遠眺海景，議價後以1,655萬元成交，呎價約17,421元，新買家見樓市氣氛好轉，同區入市換樓。

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