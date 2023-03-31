中生製藥謝其潤：3款創新藥上市　料今年收入雙位數增長

業績公告顯示，集團去年收入按年升7.14%至287.8億元；其中新產品收入佔125.1億元，增幅為19.71%，抗腫瘤用藥及創新藥收入則分別為91.9億及67.5億，按年升14.3%及19.8%。

另去年研發總開支為44.54億元，佔集團收入約15.5%，當中大部分已計入損益表中其中創新藥及生物藥的研發投入佔比逾74%，投入金額按年多19%，抗腫瘤領域研發投入佔比約75%，投入金額增15%。

董事會主席謝其潤表示，隨着內地重啟經濟，業務回復正常，加上預期有3款創新藥物快將上市，故今年整體收入保持雙位數增長的指引，並冀2030年挑戰千億港元目標，躋身全球首30大藥企；不過與此同時，礙於研發費用繼續上升，故料今年淨利潤只會錄得單位數升幅。

首席執行長謝承潤則提到，集團目標今年創新藥淨收入按年升33%至100億元人民幣，並將其佔總收入由去年的22%提升至2025年的40%。另首席財務官李春玲表示，集團去年盈利下跌主因其非主營業務錄得「偶然性盈虧」，但強調主營賽道的表現數據仍符預期。