m18講場：金管局30周年搞「生日Party」　余偉文真情流露

適逢今年係香港金融管理局成立30周年，金管局周五就喺辦公室搞咗一個小型「生日Party」慶祝！總裁余偉文喺最新一篇《匯思》提到，Party仲邀請咗好多過去30年陪伴、甚至帶領金管局成長的猛人！

其中包括歷位財政司司長、外匯基金委員會成員及眾多舊同事。余偉文仲話，呢個難得「跨代同堂」聚會，有啲好友更專程搭飛機回港出席。大家仲趁機會拍下多張合照；年資較淺嘅同事終於可以近距離見到久仰大名嘅前輩，好似見偶像咁興奮！

講番歷史，原來金管局喺1993年4月1日成立之時，連一個似樣嘅辦公室都未有，同事要分開三個地方工作，外匯基金管理局的同事在金鐘海富中心，而銀行業監理處同事則在金鐘政府合署辦公。仲引述前總裁陳德霖話，佢當年加入金管局時，「被安置」在會議室工作，遇到有人要用會議室，就要「走鬼」。直到1993年稍後時間，金管局先「合體」搬到花園道3號，再至2003年搬進國金二期寫字樓後，才有一個長期辦公室作為佢哋嘅「家」。

過去30年，對金管局一班人嚟講，最津津樂道竟然唔喺1998年「打大鱷」或者2008年「雷曼爆煲」呢啲金融大事，更加唔係為如何加強貨幣金融穩定和發展金融市場，多次嚴肅討論甚至唇槍舌劍；而係一啲更加細小嘅內部故事：例如1996年紐約辦公室開幕之日，同事如何趕在財政司司長來剪綵前數小時驚險地安排傢俬送齊；又或是在1999年除夕夜為千年蟲應急加班的同事，得到茶水部同事炮製的貼心消夜打氣。

余偉民話，30年來大家作戰無數，經歷過驚心動魄的「大仗」、有驚無險的「蝦碌」、無損友情的激辯，正正折射出金管局同事既是戰友亦是朋友的獨特文化！