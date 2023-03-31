美股道指升157點　維珍軌道瀉37%

美國通脹數據回落，美股3大指數早段向好，道指升157點，報33,016點；標指升17點，報4,068點；以科技股為主的納指升47點，報12,060點。恒指夜期報20,540點，升59點，高水140點。

美股近期的反彈也令許多股壇老將始料不及。電影《沽注一擲》主角原型、著名基金經紀貝瑞(Michael Burry)早前曾經呼籲沽空美股。他最近承認此前錯判形勢，並恭喜那些逢低買入的投資者，又指股市已反彈至超過他預期的水平。

雖然他「睇錯市」令不少聽從建議的支持者輸錢，但多數評論都對他願意認錯的做法予以肯定，畢竟許多人估錯市後仍會「死撐」。

雖然美股仍處於高位，惟企業裁員、倒閉消息接踵而來。太空探索公司維珍軌道(Virgin Orbit)宣布裁員675人，佔整體員工85%。外媒報道指，由於該公司籌資遇上困難，打算「在可見的將來停止營運」，剩下的15%員工將會負責業業務逐步關閉的善後工作。維珍軌道股價曾大跌37.19%。

蘋果公司(Apple Inc.)的頭戴式AR/MR(擴增實境/混合實境)裝置研發多年，惟一直只聞樓梯響。天風國際證券分析師郭明錤指出，Apple並沒有非常樂觀地看待新產品的發布會，故組裝量產的時間表再度延後1至2個月，至今年第3季中後期。他又估計，該裝置出貨量今年料僅20萬至30萬部，低於市場共識的50萬部或以上。Apple股價早段升0.2%。

串流影視平台Netflix正重組電影業務部門，打算減少每年產量，將重點轉至確保電影的質素。Netflix股價升0.33%。

曾經是知名手機品牌，如今轉型為網絡安全公司的Black Berry上季虧損4.95億美元，按年由盈轉虧，收入亦錄得下跌，其股價升8.5%。