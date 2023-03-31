新盤銷售熾熱 紅磡項目即日售72伙
2023年03月31日 22:54
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本月新盤市場錄得逾2,100宗成交，按月大增1.3倍。當中，趕3月尾班車的紅磡項目於下午5時半起展開銷售，最終即日賣出約72伙，佔所推售單位約86％。
●紅磡必嘉坊．迎匯最快日內加推
恒基地產(00012)旗下減價重推的紅磡必嘉坊．迎匯，周五(31日)以價單形式發售84伙。該盤於下午5時半展開銷售程序，首半小時售出逾42伙，最終即日售出約72伙，佔是日發售單位逾86％。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，有一組大手買家斥資約1,152.4萬元購入兩伙實用面積為276方呎的一房戶。項目銷情理想，會考慮日內加推單位，預計有2%至3%的加價空間，部署復活節前展開新一輪銷售。
●元朗雨後將視乎市況部署第三輪銷售
星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周五(31日)公布自本月中展開銷售至今，已售出139伙，總成交金額逾8.4億元。星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，會視乎市況部署第三輪銷售。客源分布上有六成來自屯門、元朗及天水圍等地區，其餘來自全港各區。
星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目現時的平均成交呎價近1.5萬元，早前的銷售中亦錄得一組大手買家，斥資約1,100萬元購入兩伙。樓盤的特色戶將留待現樓推出，計劃以招標形式發售。該盤夥同美聯物業推出全新置業優惠吸客。
●何文田站瑜一第1C期暫收逾5,800張入票
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，收票數字持續上升。該集團銷售總監封海倫表示，截至周五(31日)下午6時，暫錄得逾5,800張入票登記，按周日以價單形式發售210個單位計，超額認購逾26倍。
她續指，現時入票人士中不乏新客及大手買家，加上同系列第IB期有大批向隅客，故對項目銷情有信心。若以地區分布計，票源有約五成來自九龍區、三成來自新界區，其餘則來自港島區。
●西南九龍維港滙II月內沽出41伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(31日)以3,128萬元沽出2座27樓A室，實用面積1,006方呎，四房連多用途房間隔，呎價約31,093元。整個維港滙系列項目3月累計沽出41伙，套現逾9.4億元。
●啟德維港1號單日沽出兩伙 共涉3,094.8萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周五(31日)連錄兩宗成交，共涉3,094.8萬元。上述包括項目的2A座19樓B室，實用面積766方呎，三房連工人房間隔，成交價為2,073.4萬元，呎價約27,068元。另一伙為2A座21樓D室，實用面積428方呎，兩房間隔，以1,021.4萬元成交，呎價約23,864元。
●啟德THE HENLEY II單日沽兩伙 涉逾2,773萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，周五(31日)售出兩伙，共涉2,773.52萬元。當中，項目的1座32樓C室，實用面積542方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,849.55萬元，呎價約34,125元。
●觀塘Bal Residence單日錄得兩伙成交
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，最新售出兩伙，總成交金額為1,223.61萬元。當中，15樓G室，為實用面積339方呎的一房戶，成交價624.46萬元，呎價約18,421元。