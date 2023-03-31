新盤銷售熾熱　紅磡項目即日售72伙

本月新盤市場錄得逾2,100宗成交，按月大增1.3倍。當中，趕3月尾班車的紅磡項目於下午5時半起展開銷售，最終即日賣出約72伙，佔所推售單位約86％。

●紅磡必嘉坊．迎匯最快日內加推

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，有一組大手買家斥資約1,152.4萬元購入兩伙實用面積為276方呎的一房戶。項目銷情理想，會考慮日內加推單位，預計有2%至3%的加價空間，部署復活節前展開新一輪銷售。

●元朗雨後將視乎市況部署第三輪銷售

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周五(31日)公布自本月中展開銷售至今，已售出139伙，總成交金額逾8.4億元。星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，會視乎市況部署第三輪銷售。客源分布上有六成來自屯門、元朗及天水圍等地區，其餘來自全港各區。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目現時的平均成交呎價近1.5萬元，早前的銷售中亦錄得一組大手買家，斥資約1,100萬元購入兩伙。樓盤的特色戶將留待現樓推出，計劃以招標形式發售。該盤夥同美聯物業推出全新置業優惠吸客。

●何文田站瑜一第1C期暫收逾5,800張入票

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，收票數字持續上升。該集團銷售總監封海倫表示，截至周五(31日)下午6時，暫錄得逾5,800張入票登記，按周日以價單形式發售210個單位計，超額認購逾26倍。

她續指，現時入票人士中不乏新客及大手買家，加上同系列第IB期有大批向隅客，故對項目銷情有信心。若以地區分布計，票源有約五成來自九龍區、三成來自新界區，其餘則來自港島區。

●西南九龍維港滙II月內沽出41伙

●啟德維港1號單日沽出兩伙 共涉3,094.8萬元

●啟德THE HENLEY II單日沽兩伙 涉逾2,773萬元

●觀塘Bal Residence單日錄得兩伙成交