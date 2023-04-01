【東方日報產評】美打壓拳拳到肉　華製造自立自強

今年以來中國走出新冠疫情，全面重啟經濟，經濟數據顯示復甦勢頭良好。不過，未來中國須面對國際產業鏈重組的問題，所說的是在美國主導下，來自日本、南韓、印度等亞洲區內製造業競爭對手的訂單分流效應。中國得堅持推動製造業朝向高階化、智能化、綠色化等轉型，設法在關鍵核心技術攻關，提升自給自足率，始能拉近與美國的差距，抗衡反全球化逆風。

過去中國製造業集中在中低端發展，雖吸引大量外資參與，也創造可觀的就業職位和支持出口業發展。惟低微的利潤率換來嚴重污染等問題，且地區競爭愈來愈大，更因過於依賴歐美技術，而被對手以切斷技術供應來卡脖子。當經濟發展至一個新階段，人民生活、收入和教育水平提升，人口結構改變，得反省核心產業發展模式與戰略，以確保可持續發展。

3年疫情一度令內地經濟停擺，部分外資因不敵「動態清零」防疫政策及中美角力，改在其他亞太地區增設廠房，越南和印度都是贏家。如今疫情已過，內地製造業設施猶在，但面對競爭環境改變，得思考如何提升質先於量。龍頭國產手機品牌華為因被美國停供晶片就無法再向前行的例子，說明中國不能再繼續靠海外技術的「便餐」來實現生產規模，得設法做到核心技術自給自足，才是久安之策。

製造業要朝向智能化、高階化等方向發展，意味要減少吸納低端勞動力，也須更多科研人才來配合，故一方面得加強科研人才培訓及吸納海外專才，另一方面是協助低端技術勞動人口轉型。隨着內地加大金融服務業對外開放，並致力撬動內部需求，未來服務業新創職位料可吸納部分勞動力，且當局一再強調支持民營經濟發展，都有助調整就業市場結構。

科技自立創新，是中國製造業升級的重要基礎，但面對美國與其盟友對華停供高端晶片及相關設備、禁止相關人才在華發展，並以大量補貼強化美國製造，可謂「拳拳到肉」，中國要實現產業轉型目標，顯然一點也不容易。如何在壯大戰略性新興產業，加強產業鏈薄弱環節上精準部署，着力投放資源的同時，鞏固在新能源汽車、5G設備及太陽能等產業的領先優勢，培育戰略大企業成長，當成重中之中。

相對於美國，中國製造業處於相對有利的發展環境，包括物價受控，貨幣政策處於相對寬鬆的水平，有利促進固定資產投資，且內地擁有完善的製造業產業鏈基礎，並有龐大的人口以實現產銷上的規模效益，以及作為技術試驗場和提供大數據等優勢，故也別小覷中國趕上的能力。中美貿易戰打了近5年，中國仍然是美國的主要貿易夥伴之一，就足證中國商品具競爭力，只是面對美國的打壓與追趕，以及地區性競爭加劇，中國得將壓力變動力，切實提升核心技術實力，去除發展障礙。

在製造業升級過程中，部分低端工序轉移至區內其他貿易夥伴是合理的現象，最重要是確保中國製造業自身進步，更多朝高增值、高質量發展，理順地區供應鏈關係，則美國要圍要堵，搬石砸腳，不用管，也管不着。