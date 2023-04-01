陳政生：港股關關難過關關過　波浪理論料上望...

第一季港股升逾3%，可以用「關關難過關關過」來形容！承接去年第四季的反彈浪，港股開局節節上升，惟1月中旬開始出現RSI及MACD頂背馳。

港股從1月底開始輾轉回吐，不足三周回吐近2,500點。雖然3月初恒指曾經小幅反彈至21,000點，惟後來受壓於聯儲局加息半厘的憂慮、SVB、Signature、Credit Suisse等灰犀牛事件，令恒生指數於3月中旬以收市價計曾經一度跌至19,000點水平。由於各國政府加速挽救金融體系、加上聯儲局釋放減慢加息步伐信息，縱然出現眾多巨大不利消息，港股呈現其超強韌性，從19,000點開始輾轉反彈。

本周初恒指匯聚於4條移動均線之內(10日、20日、100日及250日)醞釀爆邊，最終跟隨外圍突破向上，恒生指數周五觸及50天線最高達20,722。本欄早於年初撰文，提及牛市一期1浪已於上年10月31日開始，至本年1月27日止，上升8,103點(五個子浪12345)。牛市一期2浪為調整浪，由1月28日開始至3月20日止，總共回吐3,871點(三個子浪abc)。雖然現在未能夠百分百確定2浪調整完結，但觀乎過去幾天反彈的力度，成交金額、整體市寬等等，相信不中亦不遠矣。

如以上分析正確，港股在最低迷時逐步跳出框框，那麼牛市二期3浪似乎已在慢慢孕育中！

根據傳統波浪理論學說，3浪(同樣是五個子浪12345)的特性是趨勢向上但時間漫長！而且3浪總升幅較大概率是1浪的2/3至1倍。假如以2/3來算，恒生指數的量度升幅有機會是18,827+(8,103x2/3)=24,229！當然，以上只是一個概率，一個數學計算，並不能因此而肯定港股往後便能到達這個水平。不過，前人對波浪理論的推敲，回測，以致後人對這理論的分析，以及演算等等，都有一定的基礎！

但另一方面，金融市場變幻莫測，Credit Suisse事件未至於爆煲皆因瑞士政府及瑞士銀行出手相助。往後會否有其他大型金融體系出現同樣系統性風險而得不到援助，又或是大型經濟體出現衰退，情況便會逆轉，正在運行的牛市亦會急挫變成死牛，技術分析會即時變得無效，這點需要謹記！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生