1周10大驚奇︰歐美銀行危機未完　下一個金融炸彈係...

市場似乎認定歐美銀行危機暫告一段落。隨着美國聯儲局祭出多項政策工具，大量向市場注入資金流動性，加上瑞銀收購了陷入經營危機的瑞信，成功「拆彈」化解了一場可能堪比2008年雷曼兄弟倒閉的金融災難。

近期美股升勢相當凌厲，曾經籲沽空美股的投資大亨都不得不投降認輸。不過，在表面風光背後，可能有更大的危機在醞釀，畢竟當發現家裏有一隻蟑螂，往往意味着一窩蟑螂未被注意到。觀乎當前美國的情況，許多專家都開始警告，商業房地產市場將成為下一個金融炸彈。

【1、馬斯克：銀行危機未完 商業地產貸款為下一個炸彈】

美國銀行危機仍未解除。SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)警告，一場新的銀行危機即將殺到。

馬斯克表示，商業房地產債務是迄今最嚴重，而且迫在眉睫的問題，房屋抵押貸款也是。他近期多次呼籲，美國所有銀行都應該受到美國聯邦存保公司(FDIC)的保護，不過財政部長耶倫拒絕全面「包底」。

據外媒統計，有超過2.5萬億美元(約19.5萬億港元)的商業房地產債務，將於未來5年內到期，是史上最高紀錄。然而，全美平均樓價已上升接近1倍，但商業地產入住率卻只有6至7成，為該類貸款進行再融資將變得非常昂貴，並引發下一次重大金融危機。由於聯儲局激進加息，令到目前按揭利率升至5厘水平，令到依賴貸款的商業地產市場非常痛苦，而房屋空置率也在削弱貸款人償債能力，再度擴大商業房地產違約風險。馬斯克在上述貼文點讚，引起市場關注。

數據顯示，美國近70%的商業房地產貸款是由資產規模不足2,500億美元的小型銀行所發放，由於貸款人違約風險大增，為該批銀行帶來龐大潛在風險，一旦銀行開始為貸款撇帳，其資產負債表將會面臨極大壓力。

【2、商品大王︰危機浪接浪 恐陷空前衰退】

在美國銀行危機稍緩之際，有「商品大王」之稱的羅傑斯(Jim Rogers)警告，接下來美國的經濟恐迎來他有生以來最嚴重的衰退，又指當前通脹比1970年代更糟糕，聯儲局可能不得不加息到相當高的水平。

羅傑斯表示，美國是世界上最大的經濟體，但距離上次出現經濟危機已過去了14年。他又指，近期爆發的歐美銀行危機可能是一種先兆，又重申當前的債務水平已升至歷史新高，會令情況惡化。當問題爆發時往往沒有人注意到，惟之後就會有另一些事情發生，最終導致雪球愈滾愈大。

【3、新債王：美國經濟恐數月內衰退 今年焗減息幾次】

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美國經濟將在幾個月內衰退，聯儲局將需要為此作出「非常戲劇性」的回應，而且今年將會減息幾次。

岡拉克接受外媒訪問時表示，經濟逆風正在形成，討論經濟衰退已有一段時間，他認為衰退將在幾個月內出現。他又預期，聯儲局今年需要減息幾次，整體經濟形勢明顯疲弱。

此外，岡拉克認為，在2年期國債孳息率回升前，聯儲局不會加息，而他並未說明加息幅度。他指，如果當局5月真的再次加息，投資者從國債與銀行體系賺取的價差將擴大。他警告，這樣會令銀行體系流動性大幅下滑，甚至出現更多未變現虧損的問題。

【4、美股抽升挾淡倉 大鱷也投降】

雖然經濟危機四伏，但美股近期反地心吸力式大漲。如此奇異的市況，令許多股壇老將也始料不及。電影《沽注一擲》主角原型、著名基金經紀貝瑞(Michael Burry)早前曾經呼籲沽空美股。他最近承認此前錯判形勢，並恭喜那些逢低買入的投資者，又指股市已反彈至超過他預期的水平。

雖然他「睇錯市」令不少聽從建議的支持者輸錢，但多數評論都對他願意認錯的做法予以肯定，畢竟許多人估錯市後仍會「死撐」。

分析指出，由於聯儲局在短期內透過政策工具冋市場注入資金，變相地擴張了資產負債表，效果等同印鈔救市，最終令資金流入到股市，加劇泡沫。

【5、嘉信理財︰美國或陷滾動式衰退】

美股市況近期相當波動，嘉信理財香港理財顧問郭明燊預測，區間波動的趨勢或貫穿今年全年，故暫未有特別看好或看淡股市表現。至於經濟前景方面，他估計美國可能進入「滾動式衰退」(Rolling Recession)，即不同產業出現輪流衰退，整體經濟增長也可能較反覆，或時好時壞。

事實上，美國經濟數據與近期發生的一連串事件，都顯示不同行業之間出現極之分化的表現。例如有大量科技企業正裁員，失業率卻依然維持低位；銀行業接連爆出危機，但其他領域卻未見受影響。

郭明燊表示，以「連續兩季經濟收縮」為定義的衰退未必會出現。整體經濟環境可能是「升一季、跌一季」，不同行業或先後陷入萎縮，如當前美國的消費、房地產行業已出現衰退迹象，全面衰退的情景未必會成為現實，反倒是會進入「滾動式衰退」。

【6、「金磚之父」籲金磚國家擴容 抗衡美元霸權】

美國每次在金融危機出事後，都靠着印發鈔票，將危機輸出至全球。這是由於美元作為全球儲備貨幣，令美國的貨幣政策可以「收割」其他經濟體的成果。高盛前首席經濟學家、「金磚之父」奧尼爾撰文，呼籲金磚國家應該擴容，努力對抗美元的主導地位。

他坦言，美元在全球金融中扮演着獨大的角色，每當聯儲局展開貨幣寬鬆或緊縮的周期，都對美元價值造成出奇大的影響和連鎖反應。

奧尼爾認為，如果金磚國家擴容，把其他有持續盈餘的新興國家納入其中，就可形成一個更公平、多貨幣的全球體系。他指，美元的統治地位意味着對於其他國家來說，以美元計價的債務負擔會隨匯率而浮沉，從而破壞本國貨幣政策的穩定性，美元的走勢最終較國內決策發揮更大的作用。

金磚國家原先只有巴西、俄羅斯、印度和中國4個國家，其後加入了南非。奧尼爾不認同納入南非，指該國在當前五國中太過渺小。他認為，金磚國家團體應該只接納那些滿足最初標準的國家，即人口眾多、經濟體量較大、潛力十足的國家，以確保新加入的成員有助於推進其目標，並呼籲這個團體專注於氣候融資、改善醫療服務並促進貿易。

【7、世銀︰人口老化導致經濟「失落十年」】

世界銀行提出預警，全球勞動人口老化及民間投資下滑等一系列經濟風險，正在限制經濟增長，如果不加以重視，全球經濟恐迎來「失落的十年」。世銀預測直至2030年，全球國內生產總值(GDP)年增長率可能會跌王2.2%，較2000至2010年的3.5%低近1/3。

外媒引述世銀的報告指出，全球經濟放緩的主因是生產率增長放緩，趨勢正因新冠疫情及俄烏戰爭而加劇，生產率可能會以2000年以來的最慢速度增長。世銀首席經濟學家Indermit Gill指出，目前幾乎所有推動經濟發展的經濟力量都在減退，全球經濟可能正在醞釀「失落的十年」。

報告又提到，由於富裕國家和發展中國家的人口老化，全球勞動力增長緩慢，而新冠疫情造成的全球兒童學習損失，預計將會對人力資本造成更大拖累。與此同時，俄烏戰事使國際關係緊張，破壞全球經濟活動。不過，世銀稱，雖然全球經濟增長速度正在下降，但可以透過激勵工作、提高生產率和加速投資的政策扭轉此一趨勢。

【8、73%全球CEO憂經濟前景】

羅兵咸永道發布全球CEO調研中國報告顯示，全球CEO對於未來12個月全球經濟增長的擔憂達到歷史新高，持悲觀態度者升至73%。不過，中國內地CEO遠比全球同行樂觀，42%的中國內地CEO對未來一年全球經濟增長懷有信心。

市場普遍預計內地經濟將從2023年第2季度開始加快復甦。調查所見，中國內地與香港CEO對本土經濟的發展形勢更為樂觀，中國內地佔比為64%，香港及全球分別為30%及29%。

【9、麥樸思：仍在內地找投資機會】

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)本月較早時才警告，在中國投資時要「非常非常小心」，最新又轉口風力撐！他表示，由於邊境重開及政府政策推動，預計今年內地經濟及股市將出現強勁增長，並對內地持正面態度，不過他補充，若內地放鬆對資本流動的管制，對於外國投資者而言將更具吸引力。

媒體報道，麥樸思直言，他對內地看法沒有變，仍在尋找於內地的投資機會，並指對在內地、香港及台灣的投資，仍然持樂觀態度。

麥樸思指，內地正採取措施振興經濟，是內地支持民營企業非常好的迹象，重要的是政府允許私人企業在沒有太多監管的狀況下運作，因為最終而言，真正推動經濟增長的是自由市場經濟。

麥樸思早前提醒投資者要謹慎投資中國，並稱他無法從上海的滙豐銀行把錢匯出，不過內地則稱，沒有限制資本外流。後來麥樸思補充，問題已獲得解決。

他認為，取消資本外流限制對中國經濟有利，例如在美國想提取款項，是不用出示有關文件，若中國放寬對資本流動管制，將成為對國際投資者更具吸引力的市場。

【10、高盛︰香港近三成職位恐遭AI取代】

人工智能(AI)浪潮殺到，類似聊天機械人ChatGPT的自然語言AI技術突破，隨時導致大量人類「飯碗不保」。投資銀行高盛近日發表研究報告，預測全球有3億個全職工作職位恐怕會被「自動化」，即由AI或其他智能技術取代。該行估計，香港有近三成的職位容易被AI所淘汰，勞動力市場受到的衝擊將是全球之最！在AI主導的新時代，未來10年世界經濟有望提高7%，相當於帶來約7萬億美元(約54.6萬億港元)的經濟效益。

根據高盛經濟學家Joseph Briggs及Devesh Kodnani發表的研究報告，全球有18%的職位可能會被AI取代，以法律、行政人員相關職位屬於最高危。

報告又以統計圖表方式，列出了AI對全球30個地區就業市場的潛在影響。果不其然，多年來都以「口號式」發展創科、將環保科創公司迫遷至外地、光天化日斬人劫案不斷的「國際大刀會」香港，是全球最容易受AI衝擊的地方。

該報告花了更多篇幅描述AI對歐美地區的影響，包括歐美大約有四分之一的工作未來或被AI取代；在美國，有63%工作可利用AI提升生產力，有7%美國工人所從事的工作中，一半任務能轉交內容生成的AI處理。如果美國企業對AI的投資增速，與上世紀90年代科網熱潮類似，那麼到2030年，單是AI相關投資將會佔據1%的國內生產總值(GDP)。