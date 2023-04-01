【錢夫人巡舖】活期存款怕「輸息」？計落條數好過定存

話說近日美國、歐洲銀行先後出事，資金湧入美債避險，連帶拖累市場利率回落，銀行高息定存plan已經買少見少。不過，其實活期存款只要識玩，一樣有高息。近期愈來來多銀行學渣打推出「高息馬拉松活期存款」，既不用鎖定資金，又可以賺高息，錢夫人都相當推薦。

提到「馬拉松活期存款」，當然要不得不提將之「發揚光大」的渣打。根據該行網上資料，目前最高「第三階段」存款美元利率都有5厘，比起定存都相差無幾。詳情如下。

於4月1日前開戶，存戶可以分三階段享有特惠存款年利率︰

第一階段︰開戶日至2023年5月1日，港元利率2.2厘、美元3厘

第二階段︰5月2日至31日，港元3.5厘、美元4厘

第三階段︰6月1日至7月3日，港元4.5厘、美元5厘

開戶途徑包括親臨分行或經「My RM」平台等，開戶要求1萬港元或2,000美元，門檻相對較低。

哪怕一向出名是「高息王」的富邦，其港元定存3個月只有3.6厘，低過渣打「馬拉松活期」第三階段。不過富邦有推出快閃優惠，親臨分行做3個月或半年期美元定存，可享5厘高息，只不過起存額要10萬美元以上。

其他銀行方面，信銀國際「大富翁存款」活期最後一階段有7.28厘，但首兩階段分別為1.2厘及1.58厘，4個月平均不足3厘。恒生、創興亦有類似優惠，不過條款細節比較繁瑣，額外利息可能會較遲發放。