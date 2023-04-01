致富智庫：「迷你退休」係咩？要自由人生必曉呢4個階段...

時下年輕打工仔崇尚工作與生活平衡(Work-life balance)，在職場上不再只追求升職加薪，反而爭取在工作之餘要享受人生。近期美國就興起所謂的「迷你退休」(mini-retirements)，意思是鼓勵上班一族提早在退休之前分階段安排時間「休息」，做自己喜歡的事，與Work-life balance的理念相似。

在香港，一般打工仔都是約65歲退休，之後才去做自己想做的事，如參加興趣班及旅行等，但屆時身體健康可能已經大不如前，難以跟年輕時的體能相比，又或者手頭上資金不足，未能實現心中理想。因此，「迷你退休」概念遂應運而生，乃由《The 4-Hour Workweek》作者Tim Ferris提出。

那麼如何實現「迷你退休」？書中建議打工仔宜更靈活地工作，而不是工作得更辛苦。作者提出「人生自動化」的概念，呼籲打工仔自己心中要有一個計劃，在職場上高效處事，如把部分任務給他人完成，以減少工作時間，慢慢將個人生活重心轉移至想做的事情之上。繼而發展成為打工仔不再只為公司賣命，而是將重點放到自己身上。

書中提到自由人生有4個階段，並以4個英文詞語解釋。

第一、Definition，即對人生進行定位(Definition)。書中提出「夢想時間線」，提議打工仔列出半年內想完成的5大目標，同時列出所需資金，然後慢慢去實現。

第二、Elimination，以「80/20法則」高效解決重要問題。這是指80%結果取決於20%付出，打工仔要學會靈活高效工作，找出最重要的20%工作，從而減少工時，剔除浪費時間的事。

第三、Automation，實行自動化，即把工作分配予他人完成。打工仔不是所有事情都要親力親為，有些瑣碎事情可交由他人代為完成。

第四、Liberation，遠程工作，以實現時間空間自由。如果打工仔能逃離朝九晚五的職場生活，進行遙距工作，在時間及空間上擁有自由，就更有利於實現「迷你退休」。

有財務策劃師分析指出，「迷你退休」具目的性，提倡上班族在工作一段時間後，進行一段較長時間的休假，可能幾個月至1、2年，用來去旅行或者學習新技能等，充夠電後才重返崗位，把這種模式在人生中不斷重覆，並不是永久退休。

專家認為，打工仔如想實踐「迷你退休」，宜先問問自己「有咩本錢」？例如本身是否擁有不容易被取代的技能？意思是即使休假一段長時間後重返職場仍無阻礙。如果想加大「籌碼」，打工仔就算「放長假」也不妨趁機自我增值，學習新技能以擴闊眼界，藉提升個人競爭力，以獲取更佳的工作機會。