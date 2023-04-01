鄺紫珊：經濟軟着陸機會高　美股看高一線

受制於歐美銀行倒閉危機可能引發的系統性風險，引發資金大舉流出金融股。對於市場的擔憂，預期聯儲局政策將回歸鴿派，讓過去一年受加息影響大幅調整的科技股近期有明顯上升的勢頭。

事實上，聯儲局的加息步伐放緩，對科技股有正面影響，加上科技股的盈利增長表現優於預期，隨即受到資金的注視。今年下半年，經濟的復甦力度可能未完全恢復，在不確定性因素下，全球科技股庫存去化接近尾聲，加上AI(人工智能)應用面擴大，讓科技股又再度成為資金的寵兒。

近期AI領域發展又再進入新的突破階段，其中ChatGPT便是最受市場注目的例子；AI技術快速增長，將推動相關應用的滲透率高速提升，而AI的相關類股也隨之受惠，包括半導體等。

展望第二季的美股，由於預期美國通脹明顯下降，下半年聯儲局有望結束加息，在經濟好轉情況下，加上短期金融事件演變成嚴重系統風險機會不高，美股後市可看高一線，建議美股第一季有調整後，可分批布局並作長線投資。

不過投資者也要注意，今次歐美銀行業危機帶出背後原因，是因為利率急遽上升引發的影響，相信日後銀行業將進一步收緊貸款標準，預期將影響經濟、企業資本擴張及通脹；至於3月底公布的2月份個人消費支出物價指數，及4月中旬開始發布的第一季企業財報，也將會是市場的焦點。

美國經濟面臨下行風險仍然存在，不排除可能出現溫和衰退，而今年美國企業盈利也將可能受壓，預期美股的震盪仍會持續。美國財政部已表示絕對保護美國銀行系統穩定，並認為總體的存款流出已經穩定下來。3月加息已是聯儲局過去一年的第九次，相信可能剩下0.25厘的加息空間，於夏季前有望停止加息。最近科技股表現不俗也正是提前反映停止加息氣氛而上揚，而一旦通脹緩和，股市將有表現機會。未來美國經濟軟着陸機會率應高，加上去年美股已大幅修正，今年對美股應抱較審慎及樂觀。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊