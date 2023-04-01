曜熊理財：消費主題基金迎來復甦

美國硅谷銀行等一系列銀行倒閉事件引發投資者對更廣泛的風險蔓延的擔憂，各國政府紛紛出手保護存戶，平息恐慌情緒，一定程度上幫助恢復投資者信心，但仍有強烈的緊張情緒，未來市場仍不穩定。

受到金融市場波動影響，市場預計美聯儲今年只會再加息一次。全球各國及企業目前的債務水平都很高，預計每隔幾年就會遇到債務問題。美聯儲是今次事件罪首。

俄烏衝突及疫情導致大宗商品價格高企，需求疲弱疊加成本高漲，對市場投資者來說，2022年實在是痛苦艱辛的一年。目前，基本面還沒有看到明確好轉，但是預期得到了第一步修復。2023年在消費場景持續修復、經濟持續回暖的大背景下，消費相關企業將出現基本面的大幅改善。

消費行業去年不景，消費基金的業績表現也相對一般。數據顯示，多隻消費主題基金2022年全年淨值虧損。雖然2022年消費主題的基金表現不理想，但各基金經理對消費行業在2023年的復甦趨勢看好。

消費行業處於低點，很多細分行業的基本面處在底部位置，包括食品飲料及消費電子行業。去年對消費主題的基金經理而言是非常艱難，但各基金經理對消費行業在預期2023年的復甦趨勢重新給予了肯定。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉