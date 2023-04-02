郭家耀：中國聯塑受惠行業景氣度持續復甦

回看2022年，受國內疫情反覆及經濟環境影響，原材料及能源價格大幅波動，加上房地產和投資氣氛疲軟，集團整體業務表現受到一定的衝擊。截至2022年12月31日止年度，集團收入為307.67億元人民幣，按年下降4%；毛利減少2.4%至82.41億元人民幣。期內，錄得純利25.17億元人民幣，按年倒退17.3%。末期息派30港仙。

集團表示，純利下跌的主要原因是由於對客戶應收計提減值準備、借款利率上升、原材料及能源等價格大幅波動導致產品綜合成本上升等因素造成。惟集團適時調整產品售價，以應對原料價格的波動表現，使毛利率能夠維持在合理和穩健水平。

業務分布方面，塑料管道系統業務年內錄得收入256.07億元人民幣，佔總收入的83.2%。展望未來，基建行業作為國家穩增長的重要支柱，塑料管道行業景氣度持續攀升，尤其在國家適度超前的基礎設施投資戰略下，城鎮老舊社區改造、油氣管網與水網建設等為基建投資帶來了大量增量需求，集團的業務可從中受惠。而隨原材料價格在去年下半年開始逐漸回落，集團一直有效控制原材料和生產成本，相信未來的毛利表現將更為理想。

在業務發展和產能升級方面，集團過去一年取得多項突破。集團積極推進自動化改造及智能化生產，升級生產技術及設備，另外制定及採取有效的採購策略，控制原材料和生產成本，從而實現規模經濟效益最大化。集團更會通過提升營運效率、優化產品組合及擴大市場份額，助業務發展穩健。而在去年8月，集團在甘肅舉行奠基儀式，標誌着甘肅聯塑正式落地建設，成為戰略布局西北的重要生產基地及配送中心，更是集團提速發展和完善全國戰略布局的重要一環。另外，在印尼第一期擠出車間正式投產，標誌着集團於東南亞市場提速發展，進一步完善海外市場布局。

集團不斷開發適應市場需求的新產品，以提升企業的競爭力的同時，也豐富了集團的收入來源及擴大其市場佔有率。加上行業景氣度持續復甦，股份亦值得中長線關注。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)