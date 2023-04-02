瑜一第1C期今發售210伙 開售首半小時50伙獲揀選

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周日(2日)以價單形式發售210伙。銷售單位包括142個兩房戶及68個三房戶，折實平均呎價約28,036元。市場消指息，項目共錄逾6,000張入票，超額逾27.5倍。今日設A組大手銷售時段，買家須購2至4伙，須包括最少1伙三房戶。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目開售首半小時已有50伙獲揀選，有5組買家購買兩個單位，以用家為主，當中3組購入兩房及三房各一個，最大手成交金額約4,000萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，A組登記出席買家眾多，估計因為歐美銀行危機已淡化，港股亦重上兩萬點，中產人士入市信心回復，對今日三房銷情具信心。而B組以具剛性需求的客戶為主，料今日推售210伙可全數獲承接。

該行於A組銷售時段，錄得3組大手客分別購入兩個單位，包括一組客斥約3,800萬元購入1伙三房及1伙兩房戶。

他指出，4月首日一手市場已錄逾110宗成交，料連同今日兩天成交可逾300宗，而月內將有多個大型新盤開售，於市場預期息口見頂的情況下，料一手市場將繼續以克制價開售盡吸市場焦點，只要一手開價吸引，相信可保持3月份的熾熱銷情，料4月一手成交可達2,500宗，屆時將創29個月新高。