十大屋苑周末錄10宗成交　太古城佔其二

近期樓市焦點落入新盤，周六、日(1、2日)二手交投偏淡，但相比上周已有改善。中原指出，十大屋苑兩日錄得10宗成交，按周增加4宗或約66.7%，其中鰂魚涌太古城、同區康怡花園及荔枝角美孚新邨各錄兩宗較活躍。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，歐美銀行危機已淡化，近日股市回升，香港亦沒有跟隨美國加息，料息口見頂，市場氣氛好轉，近期多個新盤熱賣，相信本月樓市會比上月更旺。

中原趙鴻運表示，太古城於周末兩日錄得2宗成交，包括景天閣中層G室成交，實用面積約589方呎，兩房間隔，累減50萬元，獲用家以1,100萬元承接，呎價約18,676元。

鴨脷洲海怡半島更錄高價買賣，該行盧鏡豪表示，屋苑33座高層C室兩房戶，實用面積約543方呎，成交價926萬元，為該盤兩房單位約半年來首度突破900萬元，呎價約17,053元。

九龍區方面，中原馮健平表示，美孚新邨6期蘭秀道27號中層D室，實用面積約717方呎，成交價870萬元，呎價約12,134元。另屋苑5期蘭秀道中層A室，實用面積約672方呎，亦以828萬元售出，呎價約12,321元。

新界屋苑交投較平淡，該公司黎宗文表示，期內沙田第一城錄1宗成交，單位為51座低層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，以469萬元沽出，呎價約16,514元。

中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊同樣錄得1宗買賣，屋苑翠湖居2座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，成交價458萬元，呎價約10,200元。