首季錄至少369宗二手蝕讓　3月屯門、元朗重創

多個新盤以貼二手價低開，震散二手市場。今年首季共錄至少369宗帳面貶值成交，期間每月都錄過百宗同類買賣，3月並以屯門及元朗最受創，成為「蟹貨」集中地，兩區蝕讓成交所佔比例共近30%，當中，屯門錄得逾20宗個案，遠超其他地區。

新盤市場為近月樓市焦點，上月整體二手交投明顯放緩，不過，樓價亦由低位回升。綜合市場資料，3月帳面貶值成交宗數仍錄至少114宗，與2月全月不少於137宗相比，按月跌約16.8%，而上月該類買賣涉及的樓價蒸發金額共逾1.33億元，最高蝕讓幅度逾30%。

海日灣洋房4年貶價三成

事實上，3月帳面蝕讓成交中，佔近八成屬於2018年或以後入市即沽貨個案，而在2020年或以後入市、持貨約3年或以內沽貨的同類成交，則僅佔約一成。

此外，屯門上月出現至少21宗帳面低於購入價的二手轉讓，佔同期全區總成交量約10%，貶值幅度介乎約0.8至23%，私樓及居屋比例各佔約一半。至於該區期內亦錄至少約20宗賺幅約5%或以內，甚至平手的成交。區內代理指，願意蝕讓放盤，佔大部分為移民盤，而部分就是近3至4年購入的半新盤，由於當時屬樓市高峰，以高價購入單位，所以要跌價賣樓。

元朗都錄至少12宗帳面貶值轉手個案，跌價幅度由約1.1至逾20%，當中，大部分屬近年買入的半新盤。有區內代理稱，近月多個一手項目推售，吸走二手客源，令3月交投量按月減少約30%，部分放盤業主擴大議幅，個別更由約2至3%，增至約6至7%。

另外，大埔也是近年新樓供應集中地，上月都錄不少於12宗的帳面跌價二手轉讓，大部分都為白石角半新盤。如海日灣洋屋以8,150萬元登記轉售，約4年帳面貶值約31.5%。至於傳統藍籌屋苑同期亦爆蝕讓潮，荔枝角美孚新邨錄8宗最顯著，成交價蝕幅介乎約2.2至19.8%。

美孚持貨6年仍要蝕

美聯吳志輝稱，該屋苑上月錄得的蝕讓成交，佔全月39宗買賣的逾兩成，其中4期百老匯街117號中層A室，實用面積約437方呎，原則一房間隔望山景，減價42萬元，以538萬元易手，呎價約12,311元。據了解，原業主於2016年11月持貨至今帳面虧損12萬元或約2.2%。

資深財經專家林一鳴認為，新盤低開通常只局限於首張價單，主要是用來測試市場水溫，若銷售成績理想，第二批單位就會加價，價格亦會逐漸推高。相反，近期新盤售都錄得大額超購，但最終可以購入單位的買家佔比例並不多，其後更會回流二手市場，帶動整體樓市氣氛。