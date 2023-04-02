瑞信擬裁員最多3成　瑞士檢察機構對收購展開調查

綜合外媒報道，瑞銀(UBS)併購瑞士信貸(Credit Suisse)，瑞信或會在全球裁減最多3.6萬個職位，相當於現時3成人手；另外，瑞士聯邦檢察官據報對相關收購展開調查，包括政府官員、監管機構、銀行高層有否違法。

報道引述消息人士指，管理階層考慮裁撤20至30%的人手，即介乎2.5萬至3.6萬個職位；單計瑞士被裁減的人數則多達1.1萬人；但報道並未提及其他細節。

在瑞銀併購瑞信前，分別在全球有近7.2萬及5萬名員工。

上月數間美國地區性銀行接連倒閉，引發銀行信心危機並擴散至歐洲。瑞士政府為避免全球金融崩潰，上月19日安排由瑞銀收購瑞信；而瑞銀上月29日更宣布由前行政總裁Sergio Ermotti重掌ceo一職，以處理收購事宜。

瑞士聯邦檢察官辦公室表示，希望履行其使命和責任，「為建立廉潔的瑞士金融中心作出貢獻」，並建立監督機制，以便在任何情況下立即採取行動。報道指，檢察官Stefan Blättler已向政府機構發布一系列調查命令，辦公室會一直與聯邦政府和州政府保持聯繫，以尋求就收購事宜與主要官員面談。