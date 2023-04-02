藍籌屋苑不乏捧場客　康怡花園三房1043萬沽

新盤搶去大批購買力，不過主要大型藍籌屋苑仍有捧場客，多個屋苑4月份已火速「開齋」，其中鰂魚涌康怡花園錄得本月首宗成交，一個三房單位以1,043萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰指出，鰂魚涌康怡花園錄得4月份首宗成交，屋苑H座低層9室，實用面積約685方呎，三房間隔，議價後以1,043萬元成交，呎價約15,226元。原業主於2001年11月份以約283萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約760萬元，升值約2.69倍。

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九龍區

●香港置業張世傑表示，土瓜灣傲雲峰6座中層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，向西南望海景，以960萬元放盤，約2個月即獲區內客接洽，議價後減價22萬元，以約938萬元成交，呎價約17,403元。原業主於2010年9月以約470萬元購入單位，是次轉售帳面賺約468萬元，升值近1倍。

●美聯吳啟明稱，奧運站維港灣3座中層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，以938萬元成交，呎價約20,525元。原業主於2016年11月以738萬元入市，持貨超過6年帳面獲利200萬元，單位升值約27%

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城P座高層1室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約640萬元，議價後以622萬元易手，呎價約16,811元。原業主於2017年以513萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約109萬元，升值約21.2%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山泓碧3座低層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔望海景，原開價840萬元，放盤半年減價13萬元，以827萬元獲承接，呎價約16,606元。原業主於2019年3月購入單位，當時作價807萬元，持貨4年帳面獲利20萬元，單位升值約2%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦禧苑B座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔望樓景，放盤1年微減12萬元，已補價自由市場成交價468萬元，呎價約11,671元。原業主早於1988年購入單位，當時未補價第二市場作價23萬元。

●中原周家傑表示，沙田御龍山3座中層C室，實用面積約692方呎，三房連套房間隔，望山景，開價約1,250萬元，議價後以1,133萬元沽出，呎價約16,373元。原業主於2008年5月以590.2萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利約542.8萬元，升值約92%。

●中原徐家倫稱，大埔白石角雲滙1期3座高層B5室，實用面積約451方呎，兩房間隔，開價830萬元，議價後以818萬元成交，呎價約18,137元，呎價為8個月兩房新高。原業主於2019年4月以約863萬元購入單位，至今貶值約45萬元。

●利嘉閣黃靜顏表示，粉嶺居屋榮福中心3座中層D室，實用面積約592方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約380萬元，累減約30萬元，以約350萬元成交，呎價約5,912元。屋苑現時有約20個放盤，入場費由300萬元起。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑B座高層5室，實用面積約363呎，兩房間隔，以368萬元已補價自由市場價成，呎價約10,138元。原業主於2014年以約250萬元入市，現轉手帳面獲利約118萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋建生邨裕生樓高層18室，實用面積約443方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交190萬元，新買家為綠表客，獲父母資助以一筆過形式入市，呎價約4,289元。原業主於1998年以約13.6萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約176.4萬元，升值近13倍。

●中原王勤學表示，元朗原築5座高層H室，實用面積約480方呎，兩房間隔，開價580萬元，減價12萬元，以568萬元沽出，呎價約11,833元。原業主於2011年4月以約268萬元買入單位，持貨12年帳面獲利300萬元，單位升值1.1倍。

●中原劉耀琛稱，天水圍居屋屏欣苑3月錄得12宗成交，較2月增加20%，屋苑B座高層1室，實用面積約384方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價425萬元，議價後以412萬元成交，呎價約10,729元，新買家為白居二客。原業主於2018年11月以188.67萬元一手買入單位，持貨4年多帳面獲利223.33萬元，升值1.2倍。

●中原柯勇表示，將軍澳日出康城領凱10座右翼中層A室，實用面積約672方呎，三房連套房間隔，向內園景，以819萬元易手，呎價約12,188元。原業主於2011年10月以493萬元買入單位，持貨11年半帳面獲利326萬元，單位升值約66%。

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