【新盤Updates】周末兩日共錄290宗一手成交

樓市聚焦新盤，市場於周六、日錄近290宗一手成交。主要來自周日(2日)首度發售的何文田站上蓋新盤，截至下午6時半沽出152伙，套現逾26億港元。而同區亦有單幢新盤錄高價買賣，該盤一個兩房連儲物室單位以1,900萬元售出，創同類型單位新高價。

●瑜一第IC期沽出152伙 套現逾26億元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周日(2日)以價單形式發售210伙。銷售單位包括142個兩房戶及68個三房戶，折實平均呎價約28,036元。市場消指息，項目共錄逾6,000張入票，超額逾27.5倍。今日設A組大手銷售時段，買家須購2至4伙，須包括最少1伙三房戶。

華懋集團銷售總監封海倫表示，截至下午6時半，項目共沽出152伙，佔可售單位逾72%，套現逾26億港元。她指出，連同樓盤第IB期，整個項目於9日內共售出332伙，共套現逾57億元，平均每伙售價超過1,720萬元。

●ONE INNOVALE周日連沽4伙套現1878萬元

其中，項目第3期ONE INNOVALE-Cabanna佔3宗成交，均為一房間隔，實用面積306至317方呎，成交價454.49萬至481.47萬元，呎價約14,383至15,734元。

另一個售出單位第2期ONE INNOVALE-Bellevue的c座1樓2室，實用面積312方呎，成交價485.51萬元，呎價約15,561元。

●128 WATERLOO兩房連儲物室1900萬沽創同類新高

項目開售至今累售54伙，佔可供銷售單位逾80%，連同車位銷售共套現逾12億元，平均呎價逾30,000元。

●星凱‧堤岸於周末連沽2伙 吸金逾2000萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周末連沽兩伙，吸金逾2,000萬元。其中2座39樓E室，實用面積385方呎，一房間隔，享城門河景，以927.2萬沽出，呎價約24,083元。另外，項目2座22樓G室，實用面積583方呎，為兩房連工作室間隔，成交價1,164.3萬元，呎價約19,971元。

他續指，樓盤自上月開放現樓以來已迅速售出26伙，套現約3.8億元，平均呎價約22,458元。開售至今累售895伙，佔可供發售單位約七成，套現約91.8億元，平均呎價約20,348元。

●屯門畔海海景洋房逾1.26億售出 呎價3萬元

該洋房實用面積4,213方呎，屬四房四套房間隔，花園面積457方呎，連884方呎天台及兩個私家車車位。

●飛揚2期周末售出6伙 4伙為兩房梗廚戶