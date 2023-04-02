【積極布局】港成功吸引加密幣企業進駐

正當美國加緊監管加密貨幣行業，本港近期頻頻出招在此領域積極布局，並成功吸引這些企業進駐發展業務，其中加密資產數據平台Kaiko的行政總裁蘇比朗(Ambre Soubiran)表示，公司上月底已將亞太區總部由新加坡遷移至香港，而有傳內地了得資本(LD Capital)同樣有意於今年將總部由星洲搬來香港，反映本港致力發展為國際數碼資產中心的策略似乎奏效。

蘇比朗解釋，公司現時將目光投向香港的原因，是憧憬能夠接觸更多對加密貨幣感興趣的中國機構投資者，而他們亦正計劃在市場建立一隊專向客戶服務的團隊。她又認為，隨着美國加強監管加密貨幣，或最終導致相關行業重心轉至香港，皆因現時香港的監管對行業發展更為有利。

無獨有偶，在上海成立的了得資本合夥人樓霽月亦稱，公司正準備於今年將總部遷至香港，因要受香港的金融基礎設施、成熟的二級市場和人才庫所吸引，並正與獵頭合作，在港招聘交易員、投資者關係和法規部人士。

另邊廂，2018年成立、總部設在杜拜的加密貨幣交易所Bybit方面，聯合創始人周本亦認為，香港資本市場流動性極高，所以公司正努力在港建立其核心亞洲業務及申請相關加密資產牌照，並計劃將其部分研發和營銷團隊「插旗」香港。

事實上，隨着香港今年6月將會引入虛擬資產服務提供者發牌制度，不少公司正進軍香港幣圈市場搶佔商機。數字資產衍生品服務提供商Metalpha早在去年年底就已經放棄在新加坡設立總部，改以香港作為根據地，原因是公司通常招聘不少在港就職的華爾街大行交易員，他們熟悉股市運作和波動之餘，且較新加坡的投資者更有較高的風險胃納。

至於總部位於香港的新火資產管理公司，總經理黃詠欣表示，過去3個月她與亞洲大約200名投資者討論後，發現現時市場視投資Web3公司為長遠目標，亦與去年持有懷疑態度截然不同。另據報來自中國、歐洲、加拿大和新加坡的20多家加密貨幣和區塊鏈公司正準備來港開設在香港展開業務。