東方日報B1：博美息見頂　布局科技股

港股今年首季虎頭蛇尾，期內恒生指數僅升3.12%，跑輸美股標指接近4個百分點，「港版納指」恒生科技指數即使有中資科技股分拆業務上市的憧憬，一樣落後「真‧納指」超過12個百分點，並無「東升西降」。綜合分析，即使有資金被西方金融體系亂局嚇怕而流入香港，事件發展仍會困擾大市，內地經濟復甦情況又尚未穩固，港股本月突破上季阻力的難度不小，惟科技股有望成為亮點。

EPFR Global數據顯示，上季美國投資者向現金類基金投入5,080億美元(約3.96萬億港元)，為2020年同期即新冠疫情爆發以來最急，其中1,000億美元(約7,800億港元)乃過去兩星期湧入，市場相信是幾家歐美銀行接連倒閉引發的恐慌所致，資金亦希望從貨幣市場基金賺取較高息率。

不過，美銀證券指出，其實科技股也是銀行出事的受惠板塊，事關資金紛紛押注美國息口見頂之日不遠，遂把大型科技公司視作避風港，所以科技股連續6個星期錄得資金淨流入，為一年來最長紀錄。市場預期美國3月新增非農業職位減至23.8萬個，以及失業率持平於3.6%之際，聯儲局理事惠勒表示，近期的數據似乎反映物價上漲是調價所致，該局可在不嚴重損害勞動力市場的情況下降低通脹，究竟此說最終是否真確，就有待進一步觀察。

另一方面，港股的利好因素還包括資金流向，歐美銀行業風暴持續發酵會使部分資金由歐美流入中港，而美國的制裁亦使部分俄羅斯和中東的資金轉向中港以分散風險，預期這趨勢短期難以逆轉。

不過，梁杰文亦提醒，內地近期的經濟數據好壞參半，如工業企業實現利潤遜預期，反映內地經濟復甦情況仍未穩固，或拖股市後腿。即使內地去年次季封城壓低經濟數據和企業盈利之基數，市場現在對經濟和企業盈利復甦情況樂觀，可是萬一實際情況與預期有出入，股市亦會受壓。

再者，華府對中國高新科技的打壓、內地民眾對中國經濟前景的信心，亦是中港股市的陰霾。因此，他預期，恒指本月較大機會在19,000至21,000點之間上落。

上古國際集團董事梁彥穎亦預料，恒指本月很可能會在19,000至21,400點範圍內上落。鑑於個別歐美銀行接連出現問題，21,400點又是一大技術阻力，預期要成功突破並且大升的機會非常小。若投資者已在低位儲了「平貨」，不妨待升至近21,400點水平阻力時減倉套利，然後候低位補回。

他補充，若恒指在利好消息配合下能夠企穩21,400點以上收市，港股屆時將轉勢轉好，可一旦跌破上月挨近18,800點的今年低位，恐出現新一輪跌浪。

巴克萊財富管理則於提出「增持」發達市場股票兩周後便把評級調低，擔心市場高估今年掉頭減息的機會，建議採取防守策略。亦有分析指，減息是防止經濟滑坡，對股市絕非吉兆。