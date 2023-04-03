港股黑期低水70點　油價飆6%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.3%，報102.81；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.8766；美元兌日圓處133.24；歐元報1.0809，英鎊報1.2298。金價處1,958.9美元。石油輸出國組織及盟國(OPEC+)出乎意料宣布減產，國際油價急升逾6%，布油升至85.2美元，紐油報80.75美元。比特幣跌1.1%，報2.81萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●道指上周五(3月31日)收報33,274點，升415點或1.26%；標指收報4,109點，升58點或1.44%；納指收報12,221點，升208點或1.74%。今年首季累計，納指飆16.77%，創2020年中以來最佳單季表現，道指和標指分別升0.38%和7%。3月累計，道指升1.9%，標指升3.5%，納指升6.7%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,357點，跌42點。

●4月恒生指數夜期收報20,353點，跌128點，低水47點，成交14,698張。

●紐約期油上周五收報每桶75.67美元，升1.3美元或1.75%，3月累跌1.8%，首季累跌5.7%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.77美元，升0.5美元或0.63%，3月累跌4.9%，首季累跌7%。

●紐約期金上周五收報每安士1,986.2美元，跌11.5美元或0.57%。3月和首季均累升逾8%。

●英國富時100指數上周五收報7,631點，升11點或0.15%；德國DAX指數收報15,628點，升106點或0.69%；法國CAC指數收報7,322點，升59點或0.81%。

●瑞信擬裁員最多3成，瑞士檢察機構對收購展開調查。

●花旗蔡惠琳：今年對債券睇高一線 中港股市有望逆市做好...

●本周財金焦點：澳洲和新西蘭周三公布議息結果

●首季錄至少369宗二手蝕讓 3月屯門、元朗重創

●OPEC宣布減產穩油價 沙特最多每日削50萬桶生產

●東方日報B1：博美息見頂 布局科技股

●【東方日報產評】美打壓拳拳到肉 華製造自立自強