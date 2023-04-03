紫金礦業合資公司簽訂協議推進波格拉金礦復產工作

根據《新波格拉推進協議》，協議三方同意盡快啟動波格拉金礦的全面復產。協議簽署後，在各利益相關方的支持下，波格拉金礦特別採礦租約申請程序將得以加快推進，《波格拉項目啟動協議》中規定的其他條件亦將有望盡快達成。

波格拉金礦於2020年4月受限於採礦權未被批准延期停產。本次《新波格拉推進協議》的簽署是波格拉金礦復產工作中的重要里程碑節點。

公司於2015年出資2.98億美元(1億美元為股權，1.98億美元為債權)收購BNL 50%的權益，截至波格拉金礦停產前，公司已收回該項目的投資成本。

波格拉金礦全面復產後，仍由BNL負責礦山營運，將有效保障波格拉金礦的復產秩序及生產效率。根據BNL最新規劃，波格拉金礦保有黃金資源量417噸，在復產、達產後，礦山預計平均年產黃金21噸；按公司通過 BNL 間接持有新波格拉公司24.5%權益計算，歸屬公司權益的年黃金產量約5噸，將顯著增加公司的黃金產量，為公司做出持續穩定的利潤貢獻。