易居企業控股簽署重組支持協議

公司、TM Home少數股東及TM Home訂立股份認購協議，公司及TM Home少數股東同意促使TM Home發行，而公司同意於第一次股份認購協議完成日期認購第一批認購股份及於第二次股份認購協議完成日期認購第二批認購股份，而TM Home少數股東同意放棄其任何優先購買權。

於第一次TM Home股份發行完成後，預期公司及TM Home少數股東將分別直接持有TM Home已發行股本的約89.207%及10.793%。於第二次TM Home股份發行完成時或之前，TM Home將進行反向股份分拆，將其每1,000股股份轉換為1股股份。於第二次TM Home股份發行完成後，預期公司及TM Home少數股東將分別直接持有TM Home已發行股本的99.212%及0.788%。

於重組生效日期，公司將促使TM Home根據債權人SPV分配及可換股債券分配向債權人SPV及可換股債券持有人發行TM Home新股份，因此，於有關發行後，TM Home股本中合共65%的股權將由債權人SPV、可換股債券股東及TM Home少數股東共同持有。緊隨該發行後，債權人SPV將持有TM Home約54.207%，可換股債券股東及TM Home少數股東將共同持有TM Home約10.793%的股份。TM Home餘下35%的股份將由公司及其聯屬公司持有，其中15%將轉讓予由公司委任的TM Home高級管理層成員持有的特殊目的實體。

TM Home、TM Home外商獨資企業及天貓網絡訂立新業務合作協議，經公司股東批准，原業務合作協議、經二次重述及修訂的合作框架協議及品牌授權協議將終止。新業務合作協議亦載列TM Home業務營運過渡安排之條款，根據該等條款，(i)天貓網絡及TM Home外商獨資企業將繼續就天貓好房平台業務進行合作，TM Home外商獨資企業被指定為天貓線上房地產平台獨家天貓合作夥伴，期限為新業務合作協議日期至2024年8月31日，及(ii) TM Home將更名。