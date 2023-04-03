李偉傑：行業龍頭地位鞏固　中國再保險迎增長期

中國再保險是中國再保險行業的龍頭。截至2022年12月31日止年度，儘管受地緣政治衝突及其他自然巨災影響，集團整體仍實現承保盈利，承保效益按年大幅改善集團總保費收入1,697.65億元人民幣(下同)，按年增長4.3%，龍頭地位穩固，境內再保險市場份額穩居第一；歸屬於母公司股東淨利潤18.71億元。董事會建議派發末期股息每股0.014元(含稅) ，持續為投資者帶來現金回報，為市場釋放積極正面信號。

年內，集團各項業務板塊發展韌性增強，發展質量穩步提高。財產再保險板塊，保費收入快速增長，承保效益顯著改善。財產再保險業務方面，2022年，財產再保險分部總保費收入618.19億元，按年增長19%，佔集團總保費收入的35.4%(不考慮分部間抵銷)。綜合成本率98.11%，按年下降1.17個百分點，是公司充分把握境外市場費率上漲機遇，優化業務結構，控制業務風險，境外業務承保效益得到大幅改善。

人身再保險業務方面，2022年，人身再保險分部分保費收入663.85億元，佔集團總保費收入的38%(不考慮分部間抵銷)；淨利潤12.23億元，加權平均淨資產收益率5.74%。期間，公司主動創新發展境內保障型業務，強化核心競爭力，克服行業增長乏力影響，實現分保費收入290.65億元，按年增長11.6%，佔比提升6.2個百分點至43.8%。財產險直保業務方面，2022年，財產險直保業務分部保費收入463.61億元，按年增長6.6%，佔集團總保費收入的26.6%(不考慮分部間抵銷)。綜合成本率103.06%，按年下降3.50個百分點。綜合成本率下降的主要原因是，公司持續優化成本管理，積極調整業務結構，加大業務品質管控，承保效益顯著改善。

資產管理業務方面，截至2022年12月31日，集團管理資產餘額4,229.6億元，其中集團總投資資產餘額3,206.97億元；管理的第三方資產餘額1,022.63億元，較上年末增長295.3%。公司資產配置穩健審慎，固定收益投資靈活把握市場節奏，穩步推進到期再配置，固定收益投資佔比84.5%，按年提升4.2個百分點；權益投資優化結構，注重挖掘具有中長期持續成長空間、估值與基本面相匹配的行業和優質個股，股權及基金投資佔比保持穩定。

今年環球經濟步入復甦期，並以內地經濟預期增長逾5%，成為主要經濟體快速增長國家，中國再保險全力開啟高質量發展「三步走」新徵程，全面推進高質量發展，全面提升服務國家戰略水平，全面推動數字化轉型，全面拓展發展佈局，前景正面。中國再保險上周五(3月31日)收報0.55港元(下同)，成交1,091萬元。現價市盈率11倍，市帳率0.24倍，市值233.64億元，估值不貴，現水平吸納，倘突破0.65元阻力，料向0.8元關推進，防守位置在去年12月尾低位0.48元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)