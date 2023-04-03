李偉傑：科企投資價值釋放　港股4月有力再上

港股踏入第二季，華盛證券經紀部董事李偉傑指，除了留意美國加息步伐外，焦點從外圍拉回內地龍頭科企身上，看看能否繼續領漲帶動港股。在內地當局監管維持的情況下，科企逐漸找到新出路，令外界對相關股份的投資意欲有所提升。李預期，恒指短期會在50天線、即約20,600點附近有初步阻力，但因科企投資價值釋放，股價有望向上，故恒指仍有力挑戰2月中高位，即約21,600點。