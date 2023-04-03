李偉傑：科企投資價值釋放 港股4月有力再上
2023年04月03日 10:06
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華盛證券經紀部董事李偉傑
港股踏入第二季，華盛證券經紀部董事李偉傑指，除了留意美國加息步伐外，焦點從外圍拉回內地龍頭科企身上，看看能否繼續領漲帶動港股。在內地當局監管維持的情況下，科企逐漸找到新出路，令外界對相關股份的投資意欲有所提升。李預期，恒指短期會在50天線、即約20,600點附近有初步阻力，但因科企投資價值釋放，股價有望向上，故恒指仍有力挑戰2月中高位，即約21,600點。
隔晚石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)公布將合共減產116萬桶，刺激國際油價飆升，但李認為油價未必會於短時間展開升浪，雖然其後美國或會反對減產，但基於供求以及各國利益下，料油價將維持於每桶70至85美元區間上落。李亦表示，以上游業務為主的中海油(00883)會較值博，但因油價不會因減產而有長期升浪，故油股會有波動，而且港股「三桶油」去年業績不錯，建議於20天線位置才考慮投資「三桶油」股份。
另外，內地傳媒報道，國務院發展研究中心市場經濟，預計到2025年，新能源汽車的銷量會在1,700萬輛左右，到2030年市場佔有率會突破90%，約3,200萬輛左右。李指出，消息並未為車股打下強心針，因新能源車近期面對傳統車減價促銷，影響其銷量及銷售毛利。他續稱，傳統車股估值較平，而且不少傳統車企也有涉獵新能源車範疇，要待內地推出扶持新能源車的政策才能轉勢。李表示，新能源車股當中，以比亞迪股份(01211)走勢較強，上月銷售情況仍維持高增速，加上股價近期反彈不少，回落至212元至215元附近可考慮吸納。