【高盛推介】騰訊上試390元　北水連日積極買入

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近期在380至390港元水平橫行，周一(3日)高開約0.8%後早段曾重上390元水平。現報389元，升約0.8%。騰訊公布，於上周五已向聯交所申請增設人民幣櫃台。此外，據騰訊報表披露，騰訊同日於聯交所回購90萬股，涉資約3.5億元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四錄得約80萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，可見北水於近期積極持續買入騰訊，上周五錄得約10.5億元資金淨買入。

騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.3倍，中年期、價外。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.3倍，貼價。

騰訊牛58205，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽13644，行使價337.8元，2023年7月31日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿。

騰訊沽12770，行使價350.17元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

騰訊熊69138，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，近35元收回距離熊證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。