【高盛推介】阿里巴巴連升3日後回吐 資金積極部署
2023年04月03日 10:55
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴早前宣布啟動組織變革，成立六大業務集團，各業務具備條件可獨立融資及上市。其股價近期做好，由上周三(3月29日)起連升3日，累計升近20%，當中上周五突破100元關口，升約3.6%。周一(3日)回吐部分升幅，現報99.3元，跌約1.1%。
觀察個股輪證資金流向，淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約820萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。
阿里購14072，行使價120元，2023年8月23日到期，實際槓桿5.7倍，低面值、低街貨。
阿里購14306，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。
阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，相近收回價牛證中街貨較低。
投資者如看淡阿里，認沽證方面的貼價選擇可留意阿里沽(11929)。高槓桿選擇可留意屬行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿的阿里沽(11850)。熊證方面可留意阿里熊(61993)，與現價有約20元收回距離。
阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.3倍，行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比4.6倍，近20元收回距離熊證。
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