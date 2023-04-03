【高盛推介】阿里巴巴連升3日後回吐　資金積極部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴早前宣布啟動組織變革，成立六大業務集團，各業務具備條件可獨立融資及上市。其股價近期做好，由上周三(3月29日)起連升3日，累計升近20%，當中上周五突破100元關口，升約3.6%。周一(3日)回吐部分升幅，現報99.3元，跌約1.1%。

觀察個股輪證資金流向，淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約820萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。

阿里購14072，行使價120元，2023年8月23日到期，實際槓桿5.7倍，低面值、低街貨。

阿里購14306，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。

阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，相近收回價牛證中街貨較低。

阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.3倍，行使價70元以上、2個月期以上最高槓桿。

阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比4.6倍，近20元收回距離熊證。

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