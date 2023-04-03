信宸資本據報考慮出售淘大食品　估值逾23億

外媒引述知情人士透露，信宸資本(Trustar Capital)正在考慮出售擁有115年歷史的香港醬油製造商淘大食品有限公司(Amoy Food Ltd.)。

知情人士表示，私募股權公司信宸資本前身為Citic Capital Partners，已與潛在顧問就此次撤資進行初步討論。知情人士並指，信宸正在尋求對淘大估值約3億美元(約23.4億港元)。根據知情人士，商議仍處於早期階段，信宸可能會決定將資產保留更長時間。信宸的代表拒絕評論。

根據淘大網站，淘大全名淘化大同食品，前身為淘化罐頭食品廠。淘大創立於1908年，在1928年於香港設廠製造豉油。之後淘大擴大產品種類，包括提供蠔油及麻油等其他調味料，以及點心和餃子等急凍食品。其產品在內地、東南亞、歐洲、加拿大、日本、美國和澳洲都有銷售。

此外，其網站顯示，淘大於1954年在九龍佐敦谷覓得土地興建工廠，設立「淘大工業村」，除食品製造工廠外，還設有托兒所和員工宿舍等設施。根據資料，有本港地產商在1978年以2億港元向淘大購入「淘大工業村」約22.26萬方呎土地，並重建成淘大花園。

報道指，信宸在2019年從日本調味料公司味之素(Ajinomoto Co.)手中收購淘大，交易金額不詳。味之素2006年以約18億港元的價格從法國食品巨企達能(Danone)手上收購淘大業務。而在達能於1991年收購該公司前，其主要股東包括美國烘焙巨頭Pillsbury、馬來西亞企業集團森那美(Sime Darby Bhd.)等。