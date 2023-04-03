經濟學家對澳洲央行利率政策意見分歧

外媒報道，在經濟勢頭降溫下，澳洲央行周二(4日)是加息，抑或暫停其自1989年以來最激進的緊縮周期，經濟學家意見分歧。

外媒向經濟學家(包括澳洲聯邦銀行和西太平洋銀行)進行調查，19位預期澳洲央行將維持3.6厘利率不變，貨幣市場也是如此。高盛及澳盛的11位經濟專家則預期利率會上調0.25厘，至3.85厘。

墨爾本Jamieson Coote Bonds高級投資組合經理James Wilson表示，這看來像是一個精心平衡的決定，期待當地決策者推行鴿派加息或作出鷹派堅持。

贊成澳洲央行暫停加息的經濟學家指，2月通脹放緩速度快過預期，消費者支出更疲弱，以及擔憂銀行壓力變得系統性。澳洲最大銀行CBA的澳洲經濟主管Gareth Aird表示，國內經濟現在顯示出足夠的放緩迹象，預計澳洲聯儲委員會將判斷暫停緊縮周期是適當的舉措，並指澳洲央行不希望經濟衰退。

呼籲加息的經濟學家認為，2月份6.8%的通脹率仍遠高過澳洲央行2%至3%的目標，而且就業市場非常緊張，失業率徘徊在50年來的低位3.5%附近。此外，根據國際經驗，一兩個月的軟數據並不一定代表趨勢。

高盛首席澳洲經濟學家Andrew Boak表示，澳洲通脹率過高，服務業持續增長的迹象更明顯。當包括美國聯儲局在內的其他主要央行，在市場更為波動的時期繼續加息時，難以證明暫停加息是合理。

許多經濟學家預計，考慮到通脹將在更長時間內維持於較高水平，即使行長洛威決定在周二暫停加息，他也會發出進一步加息的信號。儘管進一步加息的窗口似乎很小，不過他們預計澳洲央行將保持明確的緊縮傾向。

另一方面，財政部長Jim Chalmers在4月中旬將發布對澳洲央行的獨立審查結果，可能會就是否延長洛威將於9月到期的任期作出建議。洛威兩位前行長都將7年任期再延長3年，預計查默斯將在6月宣布決定。