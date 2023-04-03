環保露台補地價收費降　大埔及北區勁減逾兩成

近年樓價及地價從高位輾轉下挫，已凍結4年的環保露台補地價收費，本財政年度終於出現調減。各區以大埔及北區細露台補地價減價最大，最新收費調減超過兩成。

據地政總署資料，環保露台補地價對上一次出現調整要追溯至2018年財政年度，當時樓市升勢理想，相關補地價較2017年財政度上調約11.1%至21.4%。不過，其後樓市未能延續升勢，同類收費已有4個年度沒有變化。

而本財年環保露台補地價收費全線下跌，參考面積約11方呎的細露台補價，以上述大埔及北區跌幅最大，較上次下調約20.8%，最新每個單位補地價收費為4,200元，平均每方呎約381.8元。

其次離島區減幅亦達兩成，相關數費由2018年度的4,500元，下降至本財年約3,600元，即每方呎約327.3元。而沙田及西貢、屯門及元朗、葵青及荃灣區，期內減幅介乎約17.6%至17.8%，每個單位收費1,400至15,900元，折合每方呎約127.3至1,445元。

此外，市區環保露台補地價減幅相對新界區為少，本財年港島及九龍區的同類收費為32,000元，對比2018年度的38,000元，下調約15.9%，平均每方呎約2,909元。