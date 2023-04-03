道期升104點 油價升逾5%
2023年04月03日 16:14
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●美匯指數報102.72；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8916；美元兌日圓報133.47；歐元企1.0834，英鎊處1.2321。金價報1,964美元。布油報84.37美元，紐油報80美元。比特幣企2.8萬美元水平。道指期貨升104點。
●市後關注點
22:00 美國3月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報20,409點，升9點或0.04%；國企指數收報6,940點，跌28點或0.41%；科技指數收報4,302點，跌1點或0.03%。主板成交1,204億港元。https://bit.ly/42XG2uy
-吉汽旗下極氪3月交付汽車量按年升約271%。
-摩通降新華保險目標價至21元。
-滙研上調海底撈目標價至23元。
●滬綜指收升23點，傳媒娛樂股漲3.7%，石油股升2%，飛機製造股升1.8%，地產股升1.6%，金融股升1.4%。https://bit.ly/4334Z7K
●中國經濟：
-內地3月財新製造業PMI報50，經濟復甦勢頭減弱。
-發改委擬6方面做大數字經濟，加快光纖網絡擴容提速。
●經濟學家對澳洲央行利率政策意見分歧。
●麥當勞傳暫時關閉美國辦公室，將公布裁員決定。
●全球最貴麥記漢堡包賣112元，呢度買巨無霸15蚊有找...
●信宸資本據報考慮出售淘大食品，估值逾23億。
●《富爸爸》作者：日央行恐成下一家冧檔大行。
●油價：
-OPEC+減產刺激油價急升，華府抨行動「不可取」。
-OPEC+「自願減產」，高盛調升今年布油預期至95美元。
●尋求穩定收入！高盛據報斥逾16億買3幢希臘臨海酒店。
●全球第二大連鎖影院Cineworld擬籌資176億。