【產經直播】港股4月開局靠穩　可否買定貨等放假？

港股四月開局反覆靠穩，恒指周一(3日)低開20點後，一度轉升最多75點，但之後再度回落，最多跌173點，但臨近收市又再轉升，升9點，收報20,409點，成交1,204億元。清明加上復活長假，港股本周餘下僅兩日市，成交會繼續淡靜？另外，港股4月走勢又點預測？有咩因素要留意？

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