【產經直播】港股4月開局靠穩 可否買定貨等放假？
2023年04月03日 16:25
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港股四月開局反覆靠穩，恒指周一(3日)低開20點後，一度轉升最多75點，但之後再度回落，最多跌173點，但臨近收市又再轉升，升9點，收報20,409點，成交1,204億元。清明加上復活長假，港股本周餘下僅兩日市，成交會繼續淡靜？另外，港股4月走勢又點預測？有咩因素要留意？
國際油價成為焦點，外電報道，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)宣布5月起減產，刺激油價急升，大行高盛隨即上調布蘭特原油期貨價格預測，布油於今、明兩年底分別調高至每桶95美元及100美元。油組出乎意料之外減產，對市場有幾震撼？油價將展開新升浪？不過今日(3日)「三桶油」則個別發展，當中中石油(00857)創52周高，中海油(00883)亦升逾2%，油股應該點部署？
另外，中國網信辦上周五(3月31日)宣布，對美國半導體大廠美光(Micron)的產品進行安全審查。有中資券商稱極大利好國產晶片，中、港半導體股顯著做好，中芯國際(00981)急升近8%，華虹半導體(01347)亦升半成，半導體股值唔值得繼續憧憬？
內地媒體報道，嗶哩嗶哩(B站)(09626)內容上載者因平台收益減少、收支難以平衡，而發起停止更新潮，拖累股價跌4%，消息對股份會造成幾大打擊？想趁低買入科網股應該點揀？
內房股普遍做好，根據中指院最新數據顯示，今年1至3月，內房百強銷售總額按年增長8.2%，為2022年以來首次實現增長，其中萬科(02202)、碧桂園(02007)和華潤置地(01109)成績最好，整體內房板塊回暖？邊隻值得跟進？
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